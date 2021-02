Dans les sections précédentes de ce guide, nous avons couvert Comment trouver le Spyglass de la bouteille de rhum, le Clé de la poudre à canon du trapmaker, et le Pièges à primes de marin et guide de combat. Dans cette section du guide, nous vous expliquerons quoi faire avec le Totem nouvellement obtenu. Comme il s’agit d’une mission très simple, toute cette section du guide contiendra des spoilers. Si vous voulez résoudre vous-même le reste de l’aventure, ne continuez pas à lire.

Mer des voleurs | Art of the Trickster Tall Tale | Emplacement des coffres et guide de combat

Avant nous commencer, vous devrez vous procurer le Totem pour compléter cette section du guide. Si vous ne l’avez pas obtenu, vous pouvez suivre les liens ci-dessous vers la section appropriée du guide. Sinon, si vous recherchez les journaux cachés, vous pouvez également trouver le lien vers cette section ci-dessous.

Si vous avez trouvé le Totem et que vous essayez de savoir où l’amener, vous pouvez suivre la liste des emplacements possibles ci-dessous. Ils sont classés par ordre alphabétique des totems que vous pourriez recevoir. Lorsque vous atteignez le coffre-fort pour votre totem, placez le totem sur le mécanisme à proximité pour ouvrir la porte du coffre-fort.

En rapport: Sea of ​​Thieves Fishing Guide: Comment attraper et vendre du poisson – Guides de jeu Pro

Première étape: trouver le coffre-fort

Totem de sanglier – Devil’s Ridge

Le Totem Sanglier vous amènera presque à l’extrémité opposée de la carte sur Crête du diable. Vous devrez faire le tour de l’île jusqu’au coin sud-est. Sur la plage, vous trouverez la porte et le mécanisme de la voûte avec des peintures rupestres de sanglier.

Totem de crabe – Île N13

Le totem de crabe mène à l’île inconnue préférée de tous: Île N13. Elle est appelée île N13 car elle n’est pas cartographiée, n’a pas de nom officiel et est située sur le bloc N13 de la carte. Lorsque vous arrivez ici, plongez sous la surface pour trouver l’épave ci-dessous. Près de la moitié avant de ce naufrage se trouve le tunnel qui mène au temple sous-marin. C’est une longue baignade, alors assurez-vous que votre personnage a beaucoup de souffle!

Totem lunaire – Ile du croissant

Le Totem de la Lune vous emmènera non loin de Crescent Isle. Le moyen le plus simple de trouver le coffre-fort sur cette île est de s’approcher du côté est et de se garer sur le quai. Entrez dans le système de grottes central de ce côté, puis tournez à droite pour aller au nord dans la grotte. Prenez votre première à droite et vous verrez les peintures rupestres de la Lune avec la porte du coffre-fort.

Totem de scarabée – Crook’s Hollow

Le Totem Scarab vous emmènera à l’emplacement le plus populaire de l’Abri: Crook’s Hollow. Approchez-vous de cette île de chaque côté et entrez dans le système central de grottes. Sur le côté sud de la paroi de la grotte, vous trouverez des peintures rupestres de scarabées. La porte du coffre-fort se trouve à côté de ces peintures, et le mécanisme pour l’ouvrir est à quelques mètres.

Totem de requin – La chute de Kraken

Le totem de requin vous emmènera presque de l’autre côté de la carte jusqu’à la chute de Kraken. Vous verrez une grande arcade au centre de l’île qui relie les côtés nord et sud. Marchez le long de la base de cette arche et vous verrez des peintures rupestres de requins sur le mur nord. Cette voûte est la plus difficile à repérer car les rochers sont tous sombres, alors gardez les yeux ouverts. Vous trouverez le mécanisme pour l’ouvrir à quelques pas sur quelques petits rochers au bord de l’eau.

Totem de serpent – Hideaway de la sirène

Le Totem de Serpent vous emmènera à Mermaid’s Hideaway, principalement au sud de Sailor’s Bounty. Sur Mermaid’s Hideaway, vous verrez la grande arche sur le côté ouest de l’île. Sur le mur est de cet arc se trouve la porte du coffre-fort, et sur le côté ouest de cet arc se trouve le mécanisme sur lequel vous devez placer le totem pour l’ouvrir.

Deuxième étape: la deuxième bataille de la Horde

Lorsque vous entrez dans le coffre-fort, vous verrez que la zone secrète abritant la pierre du brise-voile est la même zone qui abritait le brise-voile lui-même! Allumez les braseros pour ouvrir cet endroit caché et attraper la pierre. Une fois que vous faites cela, la porte du coffre-fort se fermera et vous entendrez à nouveau la musique de combat! Lâchez la pierre du brise-voile et préparez-vous à vous battre.

En rapport: Où vendre le coffre des faucheurs dans Sea of ​​Thieves – Guides de jeu Pro

Contrairement à la bataille de la horde précédente, celle-ci n’est pas si difficile. En fin de compte, survivre à cette bataille dépend de votre niveau de compétence, mais les conseils ci-dessous vous aideront.

Utilisez votre épée! Pendant que tu peut utilisez une arme à feu, ce n’est généralement pas nécessaire. Vous constaterez que ces squelettes sont faciles à tuer et ne prennent pas plus de quelques coups avec l’épée. Les frappes puissantes sont votre ami et vous permettront d’éliminer plusieurs squelettes à la fois, à condition de les rassembler.

Pendant que tu peut utilisez une arme à feu, ce n’est généralement pas nécessaire. Vous constaterez que ces squelettes sont faciles à tuer et ne prennent pas plus de quelques coups avec l’épée. Les frappes puissantes sont votre ami et vous permettront d’éliminer plusieurs squelettes à la fois, à condition de les rassembler. Les capitaines squelettes tiennent les médaillons. Tout au long de cette bataille, vous devrez collecter trois médaillons à placer sur l’autel. Ils sont détenus par des capitaines squelettes, dont les noms sont rouges.

Tout au long de cette bataille, vous devrez collecter trois médaillons à placer sur l’autel. Ils sont détenus par des capitaines squelettes, dont les noms sont rouges. Cette bataille est facile. Ne paniquez pas et tuez les squelettes comme vous les voyez. Une fois que vous en aurez vaincu trois groupes, vous aurez récupéré tous les médaillons et les hordes s’arrêteront.

Une fois que vous avez terminé cette partie, n’oubliez pas la pierre de brise-vent! Ramassez-le et rapportez-le à votre bateau. Embarquez pour Plunder Valley et terminons cette quête!

Troisième étape: retour au salé

Salty, comme vous vous en souvenez, est le perroquet squelette sur la plage est de Plunder Valley. Lorsque vous arrivez sur l’île, prenez la pierre du brise-voile et apportez-la-lui. Donnez-le à Salty, et vous aurez terminé ce Tall Tale explosif!

Et après

Ceci termine cette série de quêtes principale du grand conte de la rose sauvage. Pour le compléter, vous recevrez le Mention élogieuse de l’Art du Trickster. De là, vous avez plusieurs options. Tu peux refais la quête, trouver les journaux cachés, ou passez au prochain Tall Tale: Le destin de l’étoile du matin!

Voulez-vous effectuer un événement rituel? Utilisez notre guide pour voir comment obtenir un crâne rituel!