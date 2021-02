Mephisto se cache-t-il dans la nouvelle affiche WandaVision?

La WandaVision La bande-annonce de mi-saison a été publiée plus tôt dans la journée, avec une toute nouvelle affiche présentant les principaux acteurs de l’émission. La bande-annonce contient de nouvelles images, mais il semble que certains fans de Marvel Cinematic Universe se concentrent davantage sur l’affiche, ce qui pourrait très bien taquiner le méchant Mephisto. Pendant des semaines, les fans tentent de comprendre le mystère derrière qui pourrait être le méchant de la série Disney +, avec plus d’un petit nombre croyant que Wanda Maximoff d’Elizabeth Olsen pourrait être le vrai méchant. Mais est-ce vraiment le cas?

Depuis le nouveau #WandaVision l’affiche contient l’apiculteur, je me demande s’il jouera un rôle plus important que ce que nous pensons 🤔 En outre, les gens ont remarqué que Mephisto pourrait taquiner entre les deux #Vision et #AgnesTheNequartpic.twitter.com/3kPyFzna4Y – Scènes Arrowverse – Paragon de METAL (@ArrowverseScene) 1 février 2021

En examinant de plus près le nouveau WandaVision affiche, il y a autre chose que Wanda Maximoff, Vision, Monica Rambeau, Agnes, Darcy Lewis et Jimmy Woo. Entre Vision et Agnes, le papier peint est visiblement visible et il semble que le visage de Méphisto pourrait être dedans. Cela n’a évidemment pas été confirmé, mais le papier peint a déjà été montré et ce motif particulier n’était pas présent avant. Évidemment, cela pourrait être un cas de paréidolie dans la conception du papier peint, mais c’est néanmoins suspect.

Le fond d’écran pourrait être un artiste s’amusant avec les fans de Marvel Cinematic Universe, ou cela pourrait vraiment être rien. Cependant, il a été dit plus d’une fois que Mephisto pourrait être le véritable méchant de WandaVision. Comme c’est le cas avec la plupart des mystères, les méchants les plus évidents ne sont généralement pas les vrais méchants, ce qui, à tout le moins, compterait Wanda. Au cours de l’épisode 4, lorsque Darcy Lewis examine les images de la réalité de Wanda, elles sont clairement manipulées et censurées, laissant à se demander qui pourrait être derrière tout cela.

Un autre aspect particulier de WandaVision l’épisode 4 était la mention de CBMR, aka Cosmic Microwave Background Radiation. Ce rayonnement particulier était présent pendant le Big Bang, qui a créé l’univers, alors comment Wanda y aurait-elle accès lors de la création de sa réalité? C’est là que Méphisto pourrait éventuellement entrer. A-t-il conclu un accord avec Wanda pour ramener Vision à la vie? Le méchant est capable d’exaucer des vœux, moyennant un coût, dans les bandes dessinées, mais c’est généralement une âme. Il est tout à fait possible que Mephisto soit derrière tout cela, mais le MCU se prépare-t-il vraiment à présenter le diable sur Disney +?

Ajoutant à la spéculation Mephisto, toutes les formes à six côtés, alias hexagones, qui ont même déconcerté Jimmy Woo. Marvel Studios a créé une série mystère moderne au sein du MCU, dans laquelle tout le monde essaie de deviner ce qui se passe exactement. Il sera intéressant de voir ce qui se passera lorsque tout sera terminé. Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a déjà déclaré que WandaVision mène droit dans Docteur Strange dans le multivers de la folie, donc les enjeux sont élevés, même si on ne sait toujours pas à quel point pour le moment. Vous pouvez consulter le WandaVision affiche ci-dessus, merci à la Scène Arrowverse Twitter Compte. Mephisto s’y cache-t-il?

Sujets: WandaVision, Disney Plus