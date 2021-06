Mentez-moi comme toujours ! Les meilleurs trucs de Luki

Cela a été plus d’une occasion où Loki, notre cher Dieu de la Déception, nous a fait tomber dans son mensonges et méfaits. Avec ce qu’il ne nous a pas trompés, c’est à quel point sa série est prometteuse sur Disney + car jusqu’à présent, nous l’aimons. C’est pourquoi nous avons décidé de réaliser cette comptez avec les meilleurs tricks de Loki dans le MCU.







Le dieu inférieur Loki est connu dans la mythologie nordique comme « l’origine de toute fraude » grâce à ses mensonges et ses méfaits constants (Si vous voulez en savoir plus sur ce mythe, nous vous en parlerons ici) et dans l’univers cinématographique Marvel, cela est également vrai.

Les tromperies de Loki dans le MCU qui nous ont fait l’aimer

Tout au long de l’histoire des films, nous avons été témoins de différents moments où Loki a utilisé son intelligence pour tromper les Avengers, et nous avec eux. Mais avant de commencer le décompte de ces moments amusants, nous vous prévenons que, bien que la note ne contienne pas de spoilers sur le Série Disney +, oui, il les a des films Marvel Fin du jeu.

Fausse mort







L’une des tromperies les plus fréquentes de Loki avait à voir avec son mort supposée, il en plaisantait tellement que Thor en est venu à douter de la mort de son frère aux mains de Thanos.

Le plus emblématique était dans le film Thor, un monde sombre quand Loki simule sa mort devant Thor dans le cadre de son plan pour règne à Asgard. Le pauvre Dieu du Tonnerre est dévasté par la perte de son frère ; mais dans les dernières minutes du film, nous voyons comment tout n’était qu’une déception de plus du plus jeune des enfants d’Odin.

Faux Odin







Lorsque Thor revient à Asgard après ses aventures avec les Avengers et quelques autres choses, il constate que son père a commencé à se détendre plus que nécessaire et préfère profiter du théâtre pour continuer à régner.

Cette fois Thor ne tombe pas si facilement et parvient à découvrir le mensonge de Loki devant tout le royaume, qui ne sont pas très heureux de découvrir que fIls ont été victimes du Dieu du mensonge.

L'ami du grand maître







Thor n’est pas le seul à tomber dans les déceptions de Loki, en Thor : Ragnarok Loki trompe le grand maître et parvient à devenir l’un de ses amis les plus proches, au point d’obtenir un bon statut dans sa cour.

Aide-moi!







Notre tromperie préférée est celle que Loki déteste de toutes ses forces. À cette occasion Thor n’est pas celui qui s’est trompé mais une partie de la tromperie, le « aide-moi » est une stratégie que les frères ont perfectionnée depuis l’enfance jusqu’à surprenez vos ennemis.

Et malheur à celui qui tombe car il perdra la bataille.

Louki le serpent







Dans le troisième film du dieu du tonnerre, Thor nous a raconté que lorsqu’ils étaient enfants, un jour Loki s’est transformé en serpent pour le prendre au dépourvu, lui faire peur et le poignarder. Quelle blague à faire sur ton grand frère !

Sans aucun doute, nous aurions aimé voir cette blague à l’écran mais nous n’avons pas d’autre choix que d’attendre les prochains chapitres de la série car nous allons sûrement plus d’astuces Loki à retenir.