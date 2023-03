Mental Noise : comment est le film belge qui cartonne sur Netflix

in

NETFLIX

Un drame réalisé par Steffen Geypens se classe dans le Top 10 sur Netflix. De quoi s’agit-il, qui est derrière le projet et pourquoi fait-il fureur sur la plateforme de streaming.

©NetflixMental Noise, le film dramatique qui compte parmi les plus visionnés en ce moment.

L’une des grandes attractions de Netflix en tant que plate-forme est la possibilité d’accéder à du contenu de partout dans le monde. Et c’est que, bien que dans les tendances de chaque pays les productions locales et américaines tendent à prédominer, il y a des occasions où un film briser cette règle. Cette semaine, le tour a été Bruit mentalune fiction de Belgique qui est déjà parmi les plus regardés.

Le film a réussi à se démarquer dans le catalogue avec un ton dramatique, sombre et émotionnel. Avec l’adresse de Steffen Geypens et scénario de Robin Kerremans et Hasse Steenssens, est déjà dans le Top 10 du N rouge. Comme l’a fait? en solo 1h30propose une histoire forte qui a déjà retenu l’attention des abonnés au service.

+ De quoi parle Mental Noise sur Netflix

Le protagoniste de Bruit mental est Mat, un jeune influenceur qui vient d’avoir un fils. Sa vie change lorsqu’il déménage dans la maison de son enfance, où il découvre un sombre secret de son père, qui a perdu la tête. C’est dès lors qu’il décide d’enquêter en profondeur sur le lien entre son père et un sombre accident dans une usine locale.

« Ses enquêtes ouvrent une boîte de Pandore pleine de secrets et de drames familiaux qu’elle n’aurait jamais imaginés.», explique le synopsis officiel de Netflix. Et il ajoute : « Pendant ce temps, l’inquiétude prend le dessus. vivre, la femme de Matt, qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas le perdre. Et si c’était déjà trop tard ?”.

+ Le casting de Mental Noise sur Netflix

Bruit mental, le film dramatique belge, a volé les yeux des utilisateurs de Netflix. Bien que son intrigue sombre ait été un facteur important, son casting a également collaboré pour qu’il en soit ainsi. Dans les rôles principaux du film se démarquer Ward Kerremans, Sallie Harmsen, Jonah Leysen et Jesse Mensah. De même, ils contribuent par leurs actions Mieke De Goote, Kateljune Damen, Lize Feryn, Simon D’Huyvetter, Daphne Wellens et Jennifer Heylen.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?