Menace sous-marine : crocodiles et grottes inexplorées pour les fans d’horreur

L’horreur petit budget oblige ses cinéastes à être complètement créatifs et c’est le cas dans Menace sous-marine, le nouveau film de André Traucki avec certaines réminiscences Crawl de Alexandre Aja. Ce 30 septembre sortira le film produit en Australie dans lequel crocodiles et grottes inexplorées se mélangent pour créer des tensions. De quoi parle cette histoire d’horreur que les amateurs du genre et les créatures dangereuses apprécieront.

Cinq amis se lancent dans une expérience unique dans une région boisée d’Australie dans laquelle il y a quelques semaines deux touristes japonais ont disparu de façon mystérieuse. Espèces (Anthony J. Sharpe) faisait partie de l’une des équipes de recherche et est tombé sur cette grotte au milieu de nulle part qui semble être parfaite pour l’exploration. De plus, il peut devenir une attraction pour les aventuriers à la recherche d’un endroit paradisiaque pour se rafraîchir, il convainc donc Jennifer (Jessica McNamee), Éric (Luc mitchell), Yolande (Amali doré) et Victor (Benjamin Hoetjes) pour le parcourir.

Au début, tout se passe à merveille et ils découvrent un miroir d’eau au milieu de la grotte qui a les conditions parfaites pour inviter les touristes. Mais une tempête et la faune des lieux compliqueront sévèrement les choses, les laissant piégées à la merci d’un crocodile qui ne veut que personne ne reste en vie. Ils doivent rapidement affronter cet animal armé d’un petit couteau, de leurs lampes de poche et des connaissances de base du comportement de ces reptiles.

Menace sous-marine C’est le film typique à apprécier un dimanche sans grand chose à faire. Avec plusieurs rebondissements narratifs prévisibles, il trouve sa plus grande force dans les moments tendus d’être enfermé dans la grotte. C’est un film qui étouffera les claustrophobes mais qui tombe un peu court quand il s’agit de terreur et d’attaques de crocodiles.

Terreur directe sur Netflix

En plus de Underwater Menace, les amateurs d’horreur auront bientôt un grand film à petit budget à apprécier dans le catalogue de Netflix. Il s’agit de Histoire de l’occulte, de l’Argentine Cristian Ponce qui arrivera sur la plateforme qui anime le streaming le 15 octobre, après une belle tournée de festivals comme Sitges ou la Marche du Film au Festival de Cannes. Ce sera le deuxième ouvrage de Maquereau apparaitre dans le N rouge, après la série animée La fréquence Kirlian.

Histoire de l’occulte mélange magie noire, occultisme et politique dans une version alternative de l’Argentine. Un groupe de journalistes mène une enquête contre la montre avec l’idée de montrer que le président et les principaux référents du gouvernement national sont liés à un coven. L’idée est d’exposer les résultats dans l’un des programmes d’information les plus importants à la télévision, 60 minutes avant minuit.