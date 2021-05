«  Menace pour la vie elle-même  »: Doctors4XR marche vers l’OMS pour exiger une action mondiale contre les risques sanitaires posés par le changement climatique

31 mai 2021 11:13:29 IST

Des centaines d’agents de santé se sont rendus samedi à l’Organisation mondiale de la santé pour exiger que les autorités de tous les pays reconnaissent et agissent pour contrer les risques sanitaires du changement climatique. Environ deux cents personnes portant des blouses médicales blanches et des masques faciaux ont défilé ou ont été poussées en fauteuil roulant à deux kilomètres (1,2 miles) à travers le district international de Genève jusqu’au siège de l’OMS. Certains portaient des bannières géantes appelant à l’action, y compris un thermomètre imposant montrant l’échelle de température rouge s’élevant vers une planète en feu.

Une fois au bâtiment de l’OMS, des représentants du réseau de militants pour le climat de Doctors for Extinction Rebellion (Doctors4XR) ont remis une pétition au chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Signé par plus de 1 100 professionnels de santé du monde entier, le texte dénonce «l’inertie, l’inaction et la distance abyssale entre discours et actions».

Il a exigé que les autorités sanitaires de tous les pays, qui participent actuellement virtuellement à la principale réunion annuelle des États membres de l’OMS, «déclarent publiquement que le changement climatique met les gens en danger de mort et agissent maintenant pour préserver la vie».

Je vous remercie d’être venus aujourd’hui @DrTedros. Votre badge d’adhésion est dans la poste 😉👏🙌 #newestmember pic.twitter.com/NubG6C1lza – Médecins pour XR (@DoctorsXr) 29 mai 2021

Le professeur Valerie D’Acremont, spécialiste des maladies infectieuses a prononcé un discours émouvant à @DrTedros lors d’une manifestation de professionnels de la santé au siège de l’OMS aujourd’hui, appelant à ce que le changement climatique et la perte de biodiversité soient considérés comme le problème de santé majeur de notre temps.#RedAlertWHO # WHA74 pic.twitter.com/cnKQaiXE79 – Médecins pour XR (@DoctorsXr) 29 mai 2021

« Année après année, déclaration après déclaration, les institutions multilatérales – y compris l’OMS – nous ont mis en garde: le changement climatique et la perte de biodiversité mettent en danger la santé humaine dans le monde », indique la pétition.

Les agents de santé du monde entier sont déjà « confrontés chaque jour aux conséquences de la détérioration de l’environnement sur nos patients et nos communautés », ont-ils déclaré.

«La liste des maux dont ils souffrent s’allonge de jour en jour.

«Nous constatons de plus en plus de maladies respiratoires et cardiovasculaires dues à la pollution de l’air, à la perte de jours de travail et aux décès dus aux vagues de chaleur, à la suralimentation et à la dénutrition dues au manque de nourriture de qualité, ainsi qu’à la diarrhée et aux intoxications dues à l’eau potable polluée.

Pas de vaccin contre le changement climatique

Pour faire le point, la pétition est venue dans une enveloppe décorée d’un dessin d’un humain en bonne santé à 37 degrés Celsius (98,6 Fahrenheit), puis « malade » si deux degrés étaient ajoutés, en « danger de mort » à + 4C et à + 5C , «trop tard», suivi des mots: «Pareil pour la planète».

« Malgré l’accumulation de preuves, les avertissements répétés … malgré des catastrophes naturelles plus fréquentes et plus graves, y compris la pandémie de Covid-19 », indique la pétition, « les actions concrètes mises en œuvre par nos gouvernements sont loin d’être suffisantes ».

Tedros a salué les militants, promettant de lire leur lettre aux États membres.

Grâce à @ richardhorton1 + Dr James Hospedales de @Earth_Medic pour leurs paroles au Dr Tedros + @xrSchweiz pour tout leur travail acharné. Merci @DrTedros pour vos paroles, pour votre engagement à partager cette lettre au # WHA74, + bien sûr pour avoir accepté de devenir membre d’honneur! pic.twitter.com/7glo9z0NbV – Médecins pour XR (@DoctorsXr) 29 mai 2021

«La pandémie de COVID-19 a une fois de plus mis en évidence la relation intime entre la santé des personnes et la planète», a-t-il dit, soulignant qu’elle montrait «ce qui se passe lorsque nous sommes mal préparés et ne coopérons pas les uns avec les autres».

En ce sens, « les risques posés par le changement climatique pourraient éclipser ceux d’une seule maladie », a-t-il averti.

« La pandémie prendra fin, mais il n’y a pas de vaccin contre le changement climatique. »

Richard Horton, rédacteur en chef de la revue médicale Lancet et l’un des signataires, est d’accord.

« La crise climatique n’est pas seulement une menace pour la santé », a-t-il déclaré par liaison vidéo. « C’est une menace pour la vie elle-même. »

