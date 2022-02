Men : le nouveau film d’Alex Garland dévoile sa première affiche officielle

Annoncé en novembre 2020, le nouveau film de alex guirlande, Menuest proche de la sortie. A24, producteur de la série, a publié sur son Twitter officiel qu’un premier aperçu de la production sera bientôt diffusé, ainsi qu’une bande-annonce. Pour l’instant, le studio a publié un bref synopsis et une affiche atmosphérique officielle pour le film.

L’histoire suit une jeune femme qui part en vacances dans une ville anglaise après la mort de son ex-mari. jessie boucleyqui vient d’être nominé aux Oscars pour sa performance dans le film Netflix, La fille perdue, jouera dans le film. L’actrice a également participé à d’autres films acclamés tels que Je pense à mettre fin aux choses, Wild Rose, Oui Judyainsi que dans la populaire série de HBO, Tchernobyl et dans celui de effet, Fargo.

l’affiche de Menu, révèle une scène ordinaire et effrayante, puisque la silhouette de Buckley peut être vue de loin, comme s’il entrait dans l’obscurité. Devant elle se trouve un tunnel avec un chemin humide et boueux et derrière elle une forêt verdoyante. Le slogan de l’image se lit comme suit : « tout ce qui vous poursuit vous trouvera », et étant donné qu’il s’agit d’un film d’horreur, nous pourrions parler de plus que de simples décisions et traumatismes passés qui reviennent hanter le protagoniste.

L’autre information connue à l’heure actuelle est que l’acteur Rory Kinner, est également au casting, mais aucun autre détail sur son personnage n’a été révélé. Tout cela, ainsi que l’intrigue de l’histoire seront révélés avec la sortie de la bande-annonce demain.

Garland a commencé sa carrière d’auteur en écrivant le roman qui a inspiré le film de 2000, La plageProtagonisée par Leonardo DiCaprio. Après cela, il a écrit le scénario du thriller Danny Boyle, 28 jours plus tardqui a valu le titre de classique culte et qui figure à ce jour sur les listes des meilleurs films de zombies.

Il a également été acclamé par la critique pour ses débuts en tant que réalisateur dans Ancienne Machineavec lequel il a obtenu sa nomination aux Oscars pour Meilleur scénario original. Menu Ce sera le premier long métrage de Garland en quatre ans. La dernière fois qu’il a réalisé, c’était dans Annihilation de Netflix.