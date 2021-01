« Memories of Idhún » aura la saison 3 sur Netflix?

La deuxième saison de « Les souvenirs d’Idhun»Créée sur Netflix uniquement le vendredi 8 janvier 2021, mais les fans d’anime espagnol demandent déjà un troisième volet de la fiction basée sur la trilogie littéraire homonyme de Laura Gallego, qui l’a co-développée et co-écrite avec Andrés Carrión.

Dans les cinq premiers épisodes de la série, Ashran le Nécromancien a été laissé avec la puissance des trois soleils et des trois lunes et a initié le règne des serpents ailés. La première bataille pour la liberté d’Idhun a eu lieu sur Terre, où Jack et Victoria se sont battus pour arrêter Kirtash, l’assassin Ashran envoyé pour anéantir les Idhunites qui ont échappé à sa tyrannie.

Cependant, bien qu’ignorés à l’époque, Jack et Victoria faisaient partie d’une prophétie qui entrelacerait leur destin dans un complot d’amour-haine qui a déclenché des duels à mort et forgé des alliances inhabituelles.

Alors que dans la deuxième partie de « Les souvenirs d’Idhun», The Resistance vit, tandis que Jack et Victoria prennent les armes et découvrent peu à peu leur véritable identité et ce qu’ils signifient pour l’avenir d’Idhún. Alors y aura-t-il une troisième saison?

« IDHÚN MEMORIES » AURA-T-IL LA SAISON 3?

Jusqu’au moment Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de l’anime qui adapte les romans fantastiques juvéniles du même nom, mais apparemment dans le dernier chapitre de cet épisode, il est fort probable que l’histoire se poursuive dans une troisième saison.

De plus, comme il est basé sur une trilogie, il y a suffisamment de matière pour faire un nouveau lot de chapitres. Mais tout dépendra du géant du streaming, qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réponse du public.

Les deux premières saisons de « Les souvenirs d’Idhun«Ils ont adapté presque tout le livre,« La Resistencia », par conséquent, un troisième volet pourrait se concentrer sur le deuxième livre, intitulé« Tríada ».

D’autre part, la créatrice Laura Gallego, qui a également écrit la trilogie de livres sur laquelle est basée la série, a suggéré que ce n’était pas la fin de son projet. Dans un article sur la première de la saison 2, il a écrit: « J’ai d’autres choses en réserve pour 2021 que je vous dirai le moment venu. »

Itzan Escamilla exprime Jack dans « Memoirs of Idhún » (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE «MEMORIAS DE IDHÚN» SERA-T-ELLE LANCÉE?

Oui Netflix renouveler « Les souvenirs d’Idhun«Pour une troisième saison, les nouveaux épisodes seront probablement diffusés en première sur la plateforme de streaming au début de 2022.