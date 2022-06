Mémoire du téléphone portable pleine malgré la suppression : vous pouvez le faire sur Android

Applications, photos, musique – tout a besoin d’espace de stockage sur votre smartphone. Mais que pouvez-vous faire si la mémoire est pleine à un moment donné ? Nous vous donnons des conseils.

Par Sébastien Weber

Les smartphones disposent aujourd’hui de plusieurs gigaoctets d’espace de stockage. Mais les fichiers tels que les images, les vidéos et la musique ainsi que les applications deviennent parfois plus volumineux, de sorte que la mémoire du téléphone mobile peut rapidement être pleine. Cependant, il existe des étapes simples pour les smartphones Android pour libérer ou mettre à niveau la mémoire.

Étendre le stockage avec la carte SD



La mémoire de certains modèles de smartphones peut être étendue à l’aide de cartes microSD.



L’extension de la mémoire via une carte microSD est un gros avantage des smartphones Android – cela s’applique au moins à la majorité des modèles. Les utilisateurs d’iPhone n’ont généralement pas cette option.

Avant d’acheter une carte SD, vérifiez quelle carte convient à votre téléphone et combien d’espace de stockage il peut avoir. 64 ou 128 Go ne posent aucun problème pour la plupart des appareils.

Désinstaller ou désactiver les applications inutilisées

Chaque programme que vous téléchargez depuis le Play Store nécessite un espace de stockage. Si la mémoire de votre téléphone portable est pleine, vous devez vérifier quelles applications vous avez installées mais dont vous n’avez plus besoin ou que vous n’utilisez plus.

Pour ce faire, accédez aux paramètres de votre smartphone et recherchez le sous-élément « Applications » ou « Applications », selon la version du système d’exploitation et le fabricant de votre téléphone portable. Android y répertorie tous les programmes installés.



Quelles applications de votre smartphone utilisez-vous vraiment et lesquelles occupent juste de l’espace de stockage ?



Parcourez maintenant la liste et désinstallez toutes les applications que vous n’utilisez pas. Certains programmes ne peuvent pas être complètement supprimés – à la place, vous avez la possibilité de les désactiver. Dans ce cas, l’application reste sur le téléphone mobile, mais le besoin en stockage est énormément réduit.

La mémoire du téléphone portable est presque pleine ? externaliser des fichiers



Les photos et vidéos que vous avez téléchargées sur votre Google Drive via Google Photos peuvent être supprimées de votre smartphone.



D’autres gourmands en mémoire sur votre smartphone sont les photos et les vidéos, surtout en haute résolution. Les vidéos 4K en particulier occupent beaucoup d’espace de stockage. Vous pouvez sauvegarder ces fichiers ailleurs, puis les supprimer de votre téléphone. Si vous avez réservé suffisamment d’espace de stockage sur Google Drive, la sauvegarde est très simple.

Vous pouvez également enregistrer les photos et vidéos sur votre PC ou ordinateur portable. Pour ce faire, vous devez connecter votre smartphone à l’ordinateur à l’aide d’un câble USB. Ensuite, vous pouvez accéder aux données sur votre téléphone, comme une clé USB. Copiez toutes les photos et vidéos que vous souhaitez sauvegarder ou dont vous n’avez pas absolument besoin sur votre smartphone. Mettez-les dans un dossier sur l’ordinateur – vous pourrez ensuite les supprimer du téléphone.

Dossier de téléchargement vide

Un autre porc de mémoire potentiel pourrait être le dossier Téléchargements de votre smartphone. Revenez régulièrement et supprimez tous les fichiers dont vous n’avez pas besoin. Puisqu’il y a de grandes images ou vidéos cachées ici que vous avez peut-être complètement oubliées, vous pouvez libérer beaucoup de mémoire avec cette étape.

Gestion de la mémoire via l’application

Une autre alternative si la mémoire de votre téléphone portable est presque pleine : vous pouvez utiliser des applications spéciales qui vous aident à traquer les gourmands en mémoire.

Par exemple, dans le Google Play Store, vous pouvez trouver le programme « SD Maid« . Il analyse la mémoire de votre téléphone portable et vous montre où se trouvent les fichiers les plus volumineux afin que vous puissiez les supprimer de manière sélective. L’application trouve également les fichiers dont le système n’a plus besoin et les supprime.

