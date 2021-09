Mèmes et réactions pour l’épisode 4 de "Et qu’est-ce qui se passerait si …?" sur Disney+

mercredi de Et qu’est-ce qui se passerait si …? sur le service de diffusion en continu Disney+ avec le quatrième épisode de la série animée Univers cinématographique Marvel. A cette occasion, le protagoniste de l’histoire était Docteur étrange, avec la voix originale de Benedict Cumberbatch, contrairement aux autres personnages qui ont été remplacés. Les fans l’ont déjà vu et laissé leur ressenti sur les réseaux. Découvrez les mèmes drôles!

Ce programme nous montre des réalités complètement différentes de celle que nous avons rencontrée dans le MCU conventionnel, donc on a des histoires surprenantes, comme aujourd’hui. « Et si… le docteur Strange perdait son cœur au lieu de ses mains ? », le chapitre du jour a été appelé, qui avait le synopsis suivant : « Le Dr Stranges libère son pouvoir royal à la recherche de son amour perdu en étant témoin de l’un des phénomènes les plus étranges de l’univers entier ».







Ce que nous voyons ici diffère complètement de ce que nous avons vu dans le film de Étrange en 2016, car au lieu de se rendre seul à sa conférence et de se retrouver avec ses mains blessées dans l’accident de voiture, son amant Christine Palmer l’accompagne et c’est elle qui meurt. Suivant ceci, Stéphane a le désir d’apprendre les arts mystiques et devient le sorcier que nous connaissons tous.

Nous voyons qu’il continue sur son chemin originel, battant l’être interdimensionnel Dormammu et s’établissant comme Sorcier Suprême au Canctum Canctorum de New York. Cependant, tout change lorsqu’il utilise le pouvoir de la pierre du temps pour voyager jusqu’à la nuit de la mort de Christine et essayer de changer les faits de cet événementMais quoi qu’il fasse, son destin était déjà marqué.

Remarquant que la femme ne pouvait en aucun cas continuer à vivre parce que sa mort est un point absolu sur la chronologie, elle cherche à absorber divers êtres mystiques pour atteindre le potentiel de la faire revivre, bien que le monde entier soit en danger de disparaître. Une fois votre réalité détruite, l’Observateur suggère qu’il ne mettra plus jamais l’univers en danger, dans un clin d’œil clair à ce que nous verrons dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

