Memes et réactions pour la première de la saison 6 de Peaky Blinders

Le lancement du dernier opus de la série britannique est arrivé et ses fans l’ont vécu sur les réseaux sociaux avec des commentaires amusants, voire des hommages importants.

© BBCMemes et réactions pour la première de la saison 6 de Peaky Blinders.

Après une longue attente de plus de deux ans, Peaky Blinders est de retour sur les écrans de la BBC avec le premier épisode de sa sixième et dernière saison. La série a gagné en popularité en Amérique latine et dans une partie du monde car elle a été intégrée au catalogue du service de streaming Netflix, mais pour que les nouveaux chapitres arrivent, il faudra attendre. En attendant, ce dimanche les fans ont laissé leurs sentiments pour le grand retour.

Début 2021, ils annoncent la reprise des tournages, après les reports dus à la pandémie de Coronavirus, et confirment par la même occasion que le sixième volet serait le dernier de la fiction, bien que les prochains plans aient été confirmés peu de temps après. Votre Créateur, Steven Chevalierassuré: « Covid a changé nos plans. Mais je peux dire que mon plan depuis le début était de terminer Peaky avec un film. C’est ce qui va se passer ».

Au fil du temps, certains détails importants de l’intrigue sont devenus connus, mais sans trop en révéler. chevalier Il a déclaré à l’époque que la Seconde Guerre mondiale jouerait un rôle important: « C’était toujours la Grande-Bretagne entre les guerres, comment la leçon d’une guerre n’a pas été apprise puis répétée. De plus, c’est la fin de l’empire : nous entrons dans la Seconde Guerre mondiale et à la fin, il n’y a plus d’empire, vraiment. […] Il ira maintenant dans et au-delà de la Seconde Guerre mondiale. ».

Le fandom et la série ont subi une perte majeure ces derniers temps et c’est la mort de Helen McCrory, qui jouait Polly Gray. Parmi les ajouts, nous trouvons Stephen Graham, Conrad Khan, James Frecheville et Amber Anderson, dans un personnage qui, selon eux, fera parler les gens. A partir de ce 27 février, les followers commenceront à parcourir la dernière ligne droite de l’émission.

Cillian Murphy, Paul Anderson, Anya Taylor-Joy, Tom Hardy, Finn Cole et Sophie Rundle sont quelques-uns des visages familiers qui sont de retour pour la suite de l’histoire de la sixième saison. Bien sûr, les fans se sont fait entendre sur les réseaux sociaux et c’est sur Twitter que la majorité a laissé des messages pour la première ce dimanche. Découvrez quelques mèmes et réactions !

+Mèmes et réactions pour Peaky Blinders 6

