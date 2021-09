Mèmes et réactions pour la bande-annonce de The Matrix Resurrections

Le retour de Matrice, l’une des sagas de science-fiction les plus populaires des dernières décennies. Alors que le premier film est le joyau du lieu et que les deux prochains opus n’ont pas été si bien accueillis, revoyez-le sur Keanu préfet Comment Neo a suscité la nostalgie chez plus d’un fanatique ou fanatique et ils l’ont clairement fait savoir sur les réseaux, bien que beaucoup le confondent avec un autre de ses rôles historiques.

La bande a été écrite et réalisée par Lana Wachowski, qui a aussi eu son retour, bien que cette fois il l’ait fait sans sa sœur, Lily. La raison de l’absence de la co-créatrice était qu’elle se sentait épuisée par les autres projets qu’elle avait réalisés, mais elle a également assuré qu’elle n’était pas attirée par un retour à quelque chose qu’elle avait fait dans le passé et qu’elle ne voulait pas descendre. le même chemin qui était émotionnellement négatif pour elle. .

Keanu préfet assumera à nouveau le rôle de Néo, avec Carrie-Ann Moss dans le rôle de Trinity, les deux seuls visages que les fans reconnaîtront lorsqu’ils iront au cinéma. Ce matin, la bande-annonce tant attendue est arrivée qui avait été montrée en premier lieu à CinemaCon et les hashtags du film sont déjà devenus une tendance dans le monde, montrant qu’il est très attendu. C’est la bande annonce !







Quelque chose qui a attiré l’attention était le nouveau look de Reeves, arborant une crinière et une barbe qui inévitablement est comparé à John Wick, un autre de ses rôles les plus populaires ces dernières années. La pandémie de coronavirus a reporté le tournage de La matrice et à sa reprise, il a partagé le même temps d’enregistrement que le prochain film de tueur à gages, donc l’acteur a dû garder cette coupe.

Warner Bros. sait ce que c’est que d’avoir un interprète sur un autre projet et de ne pas pouvoir modifier son visage, ce qui s’est passé avec Henry Cavill et sa moustache effacée par ordinateur dans Ligue des justiciers (2017), ce qui finalement ne s’est pas bien passé. Bien sûr, les internautes sur les réseaux sociaux se sont fait l’écho de la bande-annonce, même s’ils y ont prêté plus d’attention Neo ressemble plus à John Wick. Ces mèmes se sont arrêtés !

+ Mèmes de la bande-annonce de Matrix Resurrections