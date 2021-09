Mèmes et réactions des fans pour l’épisode 6 de "Et qu’est-ce qui se passerait si …?" sur Disney+

Nouvelle première de Marvel Cinematic Universe ce mercredi avec le sixième épisode de Et qu’est-ce qui se passerait si …? sur le service de diffusion en continu Disney+. A cette occasion, les personnages centraux étaient Killmonger, exprimé par Michael B. Jordan, et Tony Stark, bien que sans l’interprétation de Robert Downey Jr. C’était un autre épisode vibrant et les fans ont clairement fait savoir sur les réseaux quelles sont leurs réactions.

Ce programme amène le spectateur à connaître des mondes totalement différents de la réalité conventionnelle du MCU, quelque chose qui peut être donné grâce à la puissance de l’animation. La livraison d’aujourd’hui s’appelait « Et si… Killmonger sauvait Tony Stark ?, avec le résumé suivant : « Un soldat américain nommé Killmonger sauve Tony Stark lorsque son Humvee est attaqué en Afghanistan ».







Lorsque l’antagoniste de Panthère noire interrompt les événements en Afghanistan, déplace en même temps tout futur projet Stark pour devenir Iron Man, ce qui signifie que dans cet univers, les Avengers ne pourraient pas se réunir. Killmonger sert de US Navy SEAL et parvient à gagner la confiance de Tony après avoir révélé les plans d’Obadiah Stane contre lui.

Cela conduit Killmonger à lui présenter commodément un robot de combat automatisé sous prétexte qu’il s’agit de sa thèse de doctorat. Le génie, millionnaire, playboy et philanthrope l’aide sans problème en contactant le marchand d’armes, Ulysses Klaue, puisqu’ils ont besoin de vibranium, mais il s’agit avant tout d’un piège dans lequel meurent James Rhodes et T’Challa, avec la voix de feu Chadwick Boseman, et jusque-là on ne connaissait pas sa véritable motivation.

À son retour aux États-Unis, il trahit Stark et l’assassine, ce qui intensifie une guerre avec Wakanda qui avait commencé après la mort de Rhodes. Killmonger arrive avec Klaue dans sa nation, mais il lui tourne également le dos et le tue pour l’offrir comme preuve qu’il n’est plus avec les Américains et veut seulement rentrer chez lui. Le conflit de guerre se déroule et finalement le méchant réalise ce qu’il recherchait depuis le début : être le prochain Black Panther.

