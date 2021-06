+ Mèmes et réactions des fans pour l’anniversaire de Tom Holland

Tom Holland, né le 1er juin 1996, fête ses 25 ans ce mardi au milieu de nombreuses spéculations sur la première avancée de Spider-Man: pas de retour à la maison. Sans aucun doute, il est l’un des acteurs les plus aimés d’aujourd’hui pour avoir joué Peter Parker dans le Univers cinématographique Marvel, et c’est pourquoi ses plus fidèles followers l’ont déjà félicité sur les réseaux.

Depuis son plus jeune âge, l’acteur a montré un certain talent pour différentes disciplines, mais a mis en évidence ses capacités pour la danse, et c’est ce qui l’a conduit à suivre des cours de ballet. À l’âge de dix ans, il appréciait déjà l’activité, bien qu’il ait subi des brimades à son école pour ne pas être « quelque chose d’un homme », mais il ne s’en souciait pas beaucoup et son premier grand rôle dans une pièce était Billy Elliot, incarnant le personnage principal et recevant d’excellentes critiques.

Déjà établi en tant qu’acteur, le grand tournant de sa carrière s’est produit en 2012, où il a participé au film L’impossible, réalisé par JA Bayona. Là, il faisait partie de l’adaptation qui dépeint ce qui s’est passé avec la famille Álvarez-Belón en 2004 alors qu’il était en Thaïlande et qu’il y avait un tsunami. Grâce à jouer l’un des enfants du mariage, il a remporté divers prix et l’a amené à faire un nouveau saut.

En 2015, il a été officiellement annoncé qu’il avait été choisi pour être Spider-Man dans le MCU, et à partir de là, il faisait partie de Captain America: guerre civile, Spider-Man: retour à la maison, Avengers: guerre à l’infini, Avengers: Fin de partie Oui Spider-Man loin de chez soi. Le troisième film du super-héros a déjà été tourné et devrait sortir en salles le 17 décembre de cette année..

Bien sûr, Marvel n’était pas la seule chose qu’il a faite ces derniers temps. Les rôles sont mis en évidence dans La cité perdue de Z (2016), En avant (2020), Le diable tout le temps (2020), Cerise (2021) et arrivera bientôt en tant que Nathan Drake dans le film basé sur le jeu vidéo Inexploré. Pour tout cela et bien plus encore, ses fans sont constamment au pied du canon dans toutes les circonstances de sa vie, et son anniversaire n’a pas fait exception.

