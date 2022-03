Mèmes et réactions des fans pour la première de la saison 6 d’Outlander

Starz

Le compte à rebours est terminé et les fans de la série dramatique ont déjà apprécié le premier épisode de son sixième opus. Comment les fans l’ont-ils vécu sur les réseaux sociaux ?

© StarzMemes et réactions des fans pour la première de la saison 6 d’Outlander.

La sixième saison de Étranger Il avait des inconvénients majeurs dans sa production en raison de la pandémie de coronavirus, mais cela fera partie du passé à partir d’aujourd’hui. Ce dimanche 6 mars, le premier épisode du drame historique est arrivé après plus de deux ans depuis la diffusion du cinquième volet et ses fans ont été ressentis dans les réseaux par l’émotion de revoir leur programme préféré.

Cette nouvelle fournée de chapitres sera la plus courte à ce jour, tant il était compliqué de réaliser un tournage normal alors que la crise sanitaire traversait son pire moment. Au total il y en aura huit, comme l’a confirmé son showrunner Matthew B. Roberts, mais le côté positif est que la première de l’adaptation du roman Vent et cendre (2005) de Diana Gabaldon a duré 90 minutes.

Synopsis officiel : « Les Fraser s’efforcent de maintenir la paix et de prospérer au sein d’une société qui, comme Claire le sait bien, marche sans le savoir vers la Révolution. Dans ce contexte qui annonce la naissance de la nouvelle nation américaine, Claire et Jamie ont construit une maison ensemble sur Fraser’s Ridge. Maintenant, ils doivent défendre cette maison, établie sur des terres qui leur ont été accordées par la Couronne, non seulement contre les forces extérieures, mais aussi contre les conflits et les conflits croissants dans la communauté dont ils ont la charge. ».

Pour le moment, seule une partie des fans a pu voir le chapitre créé, car il a été diffusé par Starz pour les États-Unis et StarzPlay dans une partie de l’Europe. Quant au public d’Amérique latine, il devra encore attendre mercredi 9 mars et vous pouvez le voir via le service de streaming ÉTOILE+. « Echoes » s’appelait le chapitre sorti et un par semaine arrivera, déjà d’une durée moyenne de 60 minutes.

COVID-19 empêché Étranger se développer normalement et les temps étaient plus longs que prévu, puisque cette saison était prévue pour 2021. L’enthousiasme et l’anxiété pour la première se sont reflétés à travers le réseau social Twitter, où les fans ont diffusé leurs sentiments avec des réactions et des mèmes amusants à ne pas manquer .

