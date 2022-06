Memes et réactions des fans au chapitre 4 d’Obi-Wan Kenobi sur Disney+

Disney+

Le quatrième chapitre d’Obi-Wan Kenobi est désormais disponible sur Disney+ et les fans se sont fait sentir via les réseaux sociaux avec leurs réactions.

©Disney+Mèmes et réactions des fans au chapitre 4 d’Obi-Wan Kenobi sur Disney+.

le service de streaming Disney+ passe par un mercredi au cours duquel deux de ses franchises les plus importantes sont créées. D’une part, l’univers cinématographique Marvel a publié Mme Merveillemais ici nous allons nous concentrer sur Star Wars avec le quatrième épisode de Obi Wan Kenobi. Ayant un énorme fandom, ils se sont tournés vers les médias sociaux pour commenter ce qui s’est passé.

Le spectacle mettant en vedette Ewan McGregor Il est arrivé le 27 mai et est devenu le meilleur lancement de la courte histoire de la plateforme, il était donc clair dès le début la fureur qu’il allait générer. L’épisode 4 à ce jour, appelé « Part IV », sans titre précis, était centré sur le personnage central pénétrant dans la zone ennemie pour un objectif précis.

Après Obi Wan s’évader avec l’aide de Tala Durithla princesse lis laissée seule pour se rendre à un croiseur spatial pour la ramener à Alderaan, mais a été capturée par l’inquisiteur impérial. Rêva, également connue sous le nom de Troisième Sœur. Elle va tenter de retrouver le maître Jedi à travers la petite fille, qui résiste aux pouvoirs du côté obscur et commence à donner les premières traces de la Force au sein du programme de Disney+.

Kénobi Il avait été blessé après sa confrontation avec Dark Vadoril a donc été emmené dans une cachette pour récupérer, mais il se souvient rapidement lis et lance un plan pour son sauvetage. abattage il utilise ses vieux vêtements impériaux pour entrer dans la lune d’eau Nur et s’infiltre avec ses lettres de créance pour atteindre les secteurs les plus secrets du lieu.

Le maître Jedi entre en action en parcourant les couloirs et en battant les stormtroopers et trouve enfin lis. Cependant, Rêva Il les découvre et avec ses troupes ils vont essayer de les empêcher de s’échapper, mais cela s’avère être une manœuvre ratée pour les méchants. Pendant, Vador arrive sur les lieux furieux de son échec, mais l’inquisiteur révèle qu’elle a mis un tracker sur le navire de Obi Wan et ils pourront le suivre dans toute la galaxie.

+Mèmes et réactions à l’épisode 4 d’Obi-Wan Kenobi

