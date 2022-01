Mèmes et réactions des fans à la première de Rebelde sur Netflix

Tous de retour à l’école Elite Way ! A partir de ce mercredi la première saison de Rebelle, l’un des principaux lancements du service de streaming Netflix début 2021. Il s’agit d’un redémarrage du programme jeunesse mexicain à succès diffusé entre 2004 et 2006, il y a donc déjà des fans du passé qui ont apprécié cette nouvelle version sur la plateforme. Regardez comme ils l’ont vécu !

C’est début mars que le public a été surpris après l’annonce officielle sur les réseaux sociaux de cette nouvelle adaptation de la série originale argentine Façon Rebelde, créé par Cris Morena. La production a commencé quelques jours après la confirmation et au fil des mois, de nouvelles fonctionnalités sont arrivées, telles que les premières photographies, la présentation des nouveaux étudiants et le style de leurs uniformes.

» »Rebelde’ raconte les aventures d’un groupe d’étudiants qui quittent leur peau pour gagner la bataille des groupes EWS, un concours musical hors du commun qui leur donne l’opportunité de réussir leur carrière naissante. Pendant ce temps, l’amour et l’amitié en tant que la mystérieuse société secrète menace son rêve de devenir la prochaine grande star de la musique « , prévisualise son synopsis officiel.

Réalisé par Santiago Limón, cette fiction met en vedette Bleu Guaita (Jana Cohen), Andrea Chaparro (María José), Jeronyme Cantillo (Dixon), Franco Masini (Luka Colucci), Lizeth Selena (Et moi), Giovanna grigio (Emilie), Sergio Mayer Mori (Estéban) et Alenandro Puente (Sebas). Le reste du casting est complété par Estefanía Villarreal, Karla Cossio, Leonardo de Lozanne, Karla Sofia Gascon, Pamela Almanza Oui Dominika Paleta.

Le premier feuilleton mexicain, diffusé par Televisa, a été un véritable succès avec plus de 400 épisodes et de nombreux adultes s’en souviennent aujourd’hui beaucoup pour l’avoir vu dans sa jeunesse. Les réseaux sociaux étaient remplis de messages pour la première de Rebelde, où attendaient avec attention ceux qui étaient déjà fans de la marque auparavant et ceux qui la découvraient pour la première fois. Ces mèmes et réactions sont partis !

+ Mèmes et réactions à la première de Rebelde

