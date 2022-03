Mèmes et réactions après le coup porté par Will Smith à Chris Rock aux Oscars 2022

in

Les réseaux sociaux ont explosé après le coup porté par l’acteur au comédien, qui a d’abord été interrogé, mais plus tard, il a été confirmé que tout était réel. Voyez comment le public l’a vécu!

© GettyMèmes et réactions après le coup porté par Will Smith à Chris Rock aux Oscars 2022.

Cela semblait être juste une autre nuit Prix ​​Oscardans sa 94e édition, mais tout a changé quand Chris Rock est monté sur scène pour présenter la catégorie Meilleur documentaire, qui a vu Summer of Soul comme vainqueur. Comédien a fait une blague sur Jada Smith qui a provoqué une réaction instantanée de Will Smith, qui s’est levé de son siège et est allé directement le frapper. C’est comme ça qu’ils l’ont vécu dans les mèmes !

fidèle à son style, Chris a mentionné dans son discours que Jada Pinkett Smith devrait jouer dans « GI Jane », à cause de son crâne rasé. Étant un commentaire de mauvais goût, puisque souffre d’alopécie, Will s’est approché de lui et tout le monde a été stupéfait après le coup. « Gardez le nom de ma femme hors de votre putain de bouche! »fut le cri qui fut entendu dans le Dolby Theater au milieu d’un silence sans pareil.

Après cette altercation, le publiciste de ForgeronMeredith Sullivan a eu une conversation avec lui pour discuter de ce qui s’était passé. Lors d’une pause publicitaire, le Denzel Washingtonson « rival » dans la catégorie Meilleur acteur, est également allé le consoler et l’a emmené avoir une conversation privée, dont les paroles précises ont ensuite été révélées.

Minutes plus tard, Will Smith a remporté le prix du meilleur acteur pour son interprétation de Richard Williams dans le film roi richard et a parlé de ce qui s’est passé en se référant à l’homme qu’il incarnait en tant que défenseur de sa famille. Il a également révélé une partie de sa conversation avec Denzel, qui lui a dit : « Au plus haut, fais attention, c’est là que le diable vient te chercher ». Finalement, s’est excusé pour le moment tendu.

Pendant, les réseaux sociaux se sont demandé ce qui s’était passé et si ce qu’ils avaient vu était réel ou mis en scène. Devant l’absence de réponse rapide, ils ont observé dans la vidéo que le coup était réel en raison du bruit et de l’inconfort ressentis dans l’établissement. Bien sûr, les internautes étaient toujours à l’ordre du jour et préparaient leurs mèmes rigolos pour le coup. Découvrez-en quelques-uns ici !

