Memes et réactions à l’épisode 16 de la dernière saison de Shingeki no Kyojin

L’épisode 16 tant attendu de la dernière saison de Shingeki no Kyojin, qui a été marqué dès le début comme le dernier de tout l’anime, les fans se sont donc préparés d’une manière très spéciale avant de le regarder. Cependant, quelques heures avant sa première sur le service de streaming Crunchyroll, il a été créé au Japon, via la chaîne NHK, et là, ils ont annoncé qu’il y aurait plus de chapitres qui arrivera dans l’hiver japonais.

La plate-forme a présenté la saison comme la clôture de l’histoire, bien que début février les grosses rumeurs de continuation aient commencé, car il était clair qu’ils n’allaient pas adapter tout le manga car il y avait des numéros du magazine qui allaient. à exclure du programme animé.

Les épisodes 75 et 16 de la quatrième tranche ont été appelés « Ciel et terre », qui comportait un synopsis qui promettait d’être inoubliable, tout comme toute la saison: « L’avenir que nous cherchons ne se croise pas. Il n’y a pas d’autre choix que de toucher les sentiments les uns des autres. Et maintenant il frappe à nouveau. Dans le lieu d’origine ». C’est ainsi que les fans l’ont vécu sur les réseaux!

Le chapitre a laissé les portes ouvertes pour suivre l’histoire et de cette manière les fans l’ont exprimée sur Twitter, où il y avait des tons différents dans les commentaires: Il y a ceux qui ont célébré qu’il y aurait une deuxième partie, ceux qui se sont sentis tristes d’avoir attendu si longtemps et même ceux qui ont félicité l’étude Mappa. pour l’animation, en plus du traditionnel mèmes.

Comme nous le savons, le manga aura 139 volumes au total et le dernier arrivera le 9 avril 2021, les fans devront donc attendre longtemps pour revoir le spectacle. Selon l’annonce officielle, Shingeki no Kyojin reviendra à l’hiver japonais, qui s’étend de décembre 2021 à mars 2022, et pour le moment aucune date exacte n’a été annoncée.