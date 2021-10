Mèmes et réactions à la troisième saison de « Luis Miguel, la série » sur Netflix

La troisième saison de Luis Miguel, la série Il est déjà ici! Il y a quelques heures à peine, Netflix a publié la dernière partie de la biographie du « Sol de México » avec Diego Boneta en tant que protagoniste. Et, comment pourrait-il en être autrement, les utilisateurs ont rempli les réseaux sociaux de mèmes et de réactions les plus drôles qu’ils positionnent déjà parmi les tendances de la production latino-américaine.

A cette occasion, la série montre à nouveau le chanteur dans deux chronologies. Dans l’un, il cherche à booster sa carrière sur le marché anglo-saxon, tandis que dans l’autre il fait face à de nouveaux défis qui menacent tout ce qu’il a construit. Dans le premier épisode, le monde de Micky s’effondre lorsqu’il découvre qu’il est au bord de la faillite, tandis qu’une accusation de plagiat fait dérailler la sortie de son album tant attendu.

Les saisons passées avaient une particularité : chacun des épisodes sortait du dimanche au dimanche et maintenait la tension pendant plus d’un mois. Cela a incité les abonnés du service de streaming à prêter attention à chacune des premières. Mais cette fois, un changement de stratégie a attiré l’attention : tous les chapitres ont été publiés en même temps dans la nuit de ce jeudi 28 octobre.

Parier sur le marathon, Cet opus qui arrive la même année que le précédent -après une assez longue pause due à la pandémie de coronavirus- a six épisodes d’environ 45 minutes chacun. « Rêve », « Comment est-il possible qu’à mes côtés », « Sous la table », « Goût de moi », « Amoureux de l’amour » et « Le bikini » Ce sont les titres des derniers chapitres publiés.

De plus, de nouveaux ajouts pourraient être vus : Jade Ewen, Plutarco Haza, Sebastián Zurita, Carlos Ponce, Alejandra Ambrosi, Miguel Rodarte, Mauricio Abad et Antonio Mauri. Tous accompagnent le casting déjà installé qui a conquis le cœur des utilisateurs de la plate-forme et, même, des plus fidèles disciples de Luis Miguel.

