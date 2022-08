Même s’il a presque peu de HP, un joueur astucieux de l’Elden Ring parvient à échapper au doigt saignant de l’envahisseur et à éviter une mort quasi certaine

Après une sortie historique en février, Elden Ring est actuellement considéré comme le meilleur concurrent de l’année pour le meilleur jeu. Selon les informations rendues publiques par le groupe NPD, le jeu FromSoftware a établi plusieurs records lors de ses débuts et est actuellement le jeu le plus vendu de 2022.

Les principales qualités de vente d’Elden Ring sont ses nombreux patrons, sa mécanique, son exploration et son environnement ouvert interactif.

Les joueurs peuvent coopérer en mode coopératif dans la version en ligne d’Elden Ring, que les joueurs et les critiques apprécient. Les boss les plus exigeants d’Elden Ring, dont Malenia et Maliketh, peuvent être difficiles à battre. C’est donc utile. En revanche, le mode PvP dans Elden Ring permet aux joueurs de s’engager dans un conflit en empiétant sur le territoire de l’autre. Malheureusement, comme en témoigne une vidéo publiée sur Reddit, ces incursions ne se déroulent souvent pas comme prévu.

Un joueur peut entrer sur la planète d’un autre joueur dans une brève vidéo que l’utilisateur de Reddit Prose001 a publiée sur le site Web. L’utilisateur démarre le film en utilisant le mouvement Rapture d’Elden Ring au bord d’un précipice. Cependant, le joueur est rapidement approché par un doigt ensanglanté qui apparaît à proximité peu de temps après. Prose001 effectue un mouvement As You Wish alors que les deux se tiennent face à face, mais l’invasion le perturbe avec une volée de frappes. Enfin, l’intrus porte un coup terrible à Prose001 qui épuise presque complètement son indicateur de santé alors qu’ils tombent tous les deux du petit rebord.

Prose001 abat rapidement un flacon de larmes cramoisies pour restaurer la santé, mais les coups incessants de l’envahisseur les submergent. Le joueur décide de passer à l’offensive et d’utiliser le buff Carian Slicer au lieu d’obtenir un autre flacon pour se restaurer lorsque sa barre de santé a presque atteint zéro une fois de plus. Prose001 arrête brusquement sa fuite et tue le doigt ensanglanté de plusieurs coups précis. Naturellement, la communauté Reddit Elden Ring a pris connaissance du message et a exprimé sa gratitude en lui donnant plus de 22 000 votes positifs par jour.