Même si Starfield est créé dans un moteur qui a plus de dix ans, un YouTuber démontre les progrès depuis Skyrim

Bethesda crée des jeux vidéo à l’aide de son propre moteur depuis plus de dix ans, notamment Skyrim, Fallout 4, Fallout 76 et Champ d’étoiles.

Les fans pourraient être un peu inquiets quant à son utilisation pour la création du prochain RPG épique de science-fiction, étant donné l’âge du moteur susmentionné et la réalité que certains ne pensent pas qu’il s’agit du meilleur moteur de conception de jeux.

Une vidéo récente, cependant, examine certaines fonctionnalités de la dernière itération du programme et montre comment le moteur de Bethesda a été amélioré pour Starfield.

Colteastwood, un YouTuber et podcasteur, affirme que le Creation Engine 2.0 et ses nouveaux ensembles d’applications supplémentaires importants pour le Xbox Les séries X/S et PC ont vu des améliorations significatives au niveau du moteur, du pipeline et de l’IA, de la physique et de l’esthétique.

Quel que soit son âge, la technologie a été modifiée pour se conformer à des méthodes de conception plus contemporaines, ce qui lui permet d’incorporer de nouveaux concepts qui n’étaient pas réalisables dans les titres Bethesda précédents.

Avec l’aide de cette édition du moteur de création, il est possible d’inclure des vaisseaux spatiaux en mouvement dans le jeu et de fournir aux joueurs la possibilité de personnaliser leur équipage et le monde du jeu.

Havok est pris en charge par Creation Engine 2.0 pour fournir des animations réalistes basées sur la physique pour un mouvement de personnage naturel et fluide. Les mises à niveau ont permis de donner aux visages et aux émotions des personnages encore plus de profondeur, de forme naturelle et d’authenticité.

Les joueurs peuvent interagir avec un grand nombre de PNJ dans Starfield à grande échelle de Bethesda en utilisant des visages de personnages animés à la main entièrement sculptés en 3D avec une synchronisation labiale procédurale. La capture de performances utilisant de vrais acteurs n’est utilisée par aucun des PNJ du jeu.

Le report de Starfield à l’année prochaine est regrettable, mais il en fait l’un des titres les plus attendus de 2023, aux côtés de Resident Evil 4 Remastered et Street Fighter 6.

Le fait que Bethesda publie une nouvelle adresse IP qui n’est pas une entrée Elder Scrolls ou Fallout est également attrayant pour de nombreuses personnes. Espérons que l’attente en vaille finalement la peine.