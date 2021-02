Même sans aucune chance de passer à la production. Skoda réinterprète le classique 1203

Skoda a présenté l’étude d’un véhicule qui cherche à réinterpréter le classique 1203, un modèle très populaire dans l’ancienne Europe de l’Est et qui est en production depuis 30 ans. La nouvelle Skoda 1203, cependant, ne verra guère le jour … même s’il s’agit toujours d’un concept intéressant.

Dans l’ancienne Europe de l’Est, un véhicule utilitaire produit par Skoda, appelé 1203, était sur le marché depuis longtemps.

Ce modèle a commencé à être construit en République tchèque en 1968 et est en production depuis près de 30 ans. La dernière unité a quitté la chaîne de montage en 2017. Au cours de ces trois décennies, elle est devenue une véritable icône pour les entreprises et les familles.

Il n’est pas surprenant que de nombreuses personnes chez Skoda continuent d’aimer ce modèle. L’un d’eux est Daniel Hájek, un concepteur d’interface, qui a eu l’occasion de contribuer à la série d’articles «Icons Get a Makerover», publiée dans le magazine Skoda.

Daniel Hájek a un lien fort avec le classique 1203. Sa famille possédait l’un de ces véhicules qui l’utilisait à la ferme et c’était la première voiture qu’il conduisait à l’âge de 15 ans.

«J’ai parlé à mes collègues et ils m’ont dit que je pouvais utiliser mon expérience avec le 1203 pour essayer d’imaginer un modèle pour le nouveau millénaire», a déclaré Daniel Hájek.

« Mais je pense aussi qu’un véhicule comme celui-ci serait excellent pour la marque Skoda. » Compte tenu de l’intérêt récent pour les camping-cars en Europe, l’idée de Daniel Hájek ne serait pas totalement déplacée.

Hommage à une légende

L’interprétation d’un 1203 moderne va au-delà du nouveau design d’une vieille fourgonnette aux proportions volumineuses et aux coins arrondis.

Cette étude d’un camping-car avec un toit extensible récupère plusieurs éléments de style qui rendent hommage à l’original, mais Danilel Hájek a cherché que ce nouveau 1203 ait sa propre image. Les phares ronds et les angles vifs du toit et de la ligne de radiateur évoquent le modèle d’origine, tandis que le toit extensible est un hommage à la plus petite largeur du 1203.

«Je voulais qu’il soit évident dans la même étude que c’est le même véhicule, mais je ne voulais pas qu’il soit trop rétro», dit-il. «J’ai conçu un véhicule moderne qui rend hommage à une légende».

Fait intéressant, le panneau 1203 est minimaliste et ne possède même pas d’écran pour le système d’infodivertissement.

C’est même surprenant compte tenu du rôle de Daniel Hájek en tant que concepteur d’interface utilisateur, mais pour ce véhicule moderne, il mise sur la connectivité via la tablette ou l’appareil mobile de l’utilisateur plutôt que sur le système du véhicule. À l’heure où les grands écrans sont des symboles de statut, c’est une approche plus humble pour le nouveau 1203.

Škoda Auto: Dan Hájek auteur de étude de conception 1203

Bien qu’il s’agisse d’une conception officielle de Skoda, il est peu probable que ce véhicule soit produit, car il existe une autre marque du groupe Volkswagen spécialisée dans ce type de véhicules, y compris les camping-cars: Volkswagen Commercial Vehicles.

