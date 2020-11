Même question, réponse différente: Demon’s Souls devrait-il avoir un mode facile?

À partir du logiciel est un studio qui au fil des ans a produit des œuvres extrêmement riches et diverses en nuances et détails qui les rendent uniques. Des histoires obtuses plus centrées sur l’arrière-plan que sur l’action en tant que telle à un monde unique qui nous oblige à nous y rapporter d’une manière tout aussi unique; Les Âmes, Bloodborne Oui Sekiro ce sont des œuvres qui ne laissent guère indifférent. Mais il y a un détail qui a été plus marqué par le feu dans le grand public: ce sont des jeux difficiles.

Et à chaque sortie de À partir du logiciel (ou dérivés, comme c’est le cas du remake de Les âmes du démon effectuée par Point Blue) le même débat se pose: ces œuvres doivent-elles inclure des modes de difficulté mineure? Bien que ce sujet ait été débattu sans fin, la plupart des arguments à son sujet sont assez simples; ou un oui ou un non avec un argument direct.

Cependant, si nous voulons donner une réponse plus convaincante à la question et clore le débat (même si c’est pour nous-mêmes), et c’est ce que je vais essayer de faire dans ce texte, nous devrons suivre un chemin un peu plus long qui nous amènera à répondre d’abord aux autres questions: Qu’est-ce qui rend FromSoftware fonctionne difficile? Quel est le point de leur difficulté? Ne peuvent-ils pas être difficiles?

Difficulté et jeux vidéo

Le terme difficulté est l’un des plus utilisés dans les jeux vidéo. Les œuvres et les utilisateurs l’utilisent à volonté, sans trop s’arrêter pour y penser. Mais quelle est exactement la difficulté d’un jeu vidéo?

La difficulté du jeu vidéo peut être comprise comme l’exigence selon laquelle on demande au joueur d’éviter d’échouer ou de gagner. C’est-à-dire, un jeu est plus difficile car il laisse moins de place à l’erreur, soit ce qui facilite l’erreur (comme Super Meat Boy) ou en punissant plus sévèrement ladite erreur (comme XCOM).

Cette petite marge d’erreur, cependant, peut provenir de nombreux facteurs différents: exiger d’appuyer précisément sur des séquences de boutons (Bleu clair), vitesse des réflexes et visée (Counter Strike) ou développer une stratégie complexe (Europa Universalis) en sont quelques exemples. Ces jeux vidéo, tous considérés comme difficiles, présentent une difficulté qualitativement très différente. Le défi auquel le joueur est confronté est radicalement différent.

De la même manière, le niveau de difficulté n’est pas universel. Alors que la difficulté ‘Recruter’ en Appel du devoir fait du jeu vidéo un tour pour moi, quelqu’un qui n’a pas l’habitude de jouer à des jeux tireurs À la première personne, vous trouverez cette difficulté un défi. Par conséquent, du point de vue de la conception, la difficulté est une question extrêmement complexe (comme je l’ai moi-même expliqué dans un article dédié au sujet).

Avec ça sur la table Pouvons-nous envisager des jeux de À partir du logiciel comment difficile? La réponse la plus inventée par les critiques et les utilisateurs est oui, et il est facile de comprendre pourquoi. Comme je l’ai déjà dit, un jeu difficile est celui qui laisse peu de place à l’erreur. Depuis les jeux de À partir du logiciel sont caractérisés en faisant de l’échec et de la mort quelque chose de commun et faisant partie du jeu vidéo (en plus de punir cette mort plus durement que la plupart des œuvres contemporaines), nous pouvons les catégoriser comme difficile dans le jeu vidéo actuel.

Qu’est-ce qui rend les jeux FromSoftware difficiles?

Nous avons déjà vu que la difficulté dans les jeux vidéo peut provenir de différents endroits. Mais qu’est-ce qui rend les jeux difficiles? À partir du logiciel? Bien que beaucoup de gens pensent qu’il est obligatoire d’appuyer sur un bouton spécifique dans un laps de temps très court, la vérité est plutôt le contraire: les jeux de À partir du logiciel ils sont difficiles car ils ne vous permettent pas d’appuyer sur le mauvais bouton.

Bien que les deux déclarations puissent sembler, à première vue, équivalentes, elles ne le sont pas. Tout en appuyant sur un bouton, on accède à une séquence spécifique avec un rythme spécifique (comme c’est le cas avec les niveaux de Bleu clair ou de Guitar Hero), la formule de À partir du logiciel Cela nous donne une certaine liberté de ne pas appuyer sur le bon bouton sans faire d’erreurs et d’adapter le travail à notre rythme. Nous pouvons nous défendre jusqu’à ce que nous soyons sûrs de vouloir attaquer; Mais ce que nous ne pouvons pas faire, c’est attaquer au mauvais moment.

Donc, À partir du logiciel ce qu’il recherche, ce n’est pas que remporter la victoire soit difficile, mais que perdre soit facile: les erreurs sont sévèrement punies et seulement deux erreurs dans un même combat peuvent nous coûter cher. La raison en est de forcer le joueur à subir (pas seulement à passer par) un processus d’apprentissage Il n’est pas basé sur le perfectionnement de vos compétences par le succès, mais par essais et erreurs. Le jeu vidéo de FromSoftware est donc difficile car il nécessite un processus de apprentissage que de nombreux joueurs ne sont pas habitués.

Dans ce sens, Âmes sombres ce n’est pas plus difficile pour moi que Appel du devoir en mode Recrutement, c’est pour un joueur totalement inexpérimenté comme ma mère. Nous subissons tous les deux un processus d’apprentissage par essais et erreurs, plutôt que le processus de perfectionnement des compétences à partir du succès qui regorge souvent des expériences habituelles de la plupart des acteurs avec des œuvres contemporaines.

Quel est le point de difficulté des jeux FromSoftware?

Normalement, quand on parle (à la fois des joueurs et des créateurs) de difficulté dans le jeu vidéo, on le fait d’un point de vue design et jamais conceptuel. Nous comprenons la difficulté comme quelque chose de proche, quelque chose qui peut être modifié à partir d’un menu (et dans de nombreux cas c’est le cas) et qui ne fait pas partie intrinsèque du jeu vidéo. C’est pourquoi quand fonctionne comme ceux de À partir du logiciel, dont la difficulté est pleinement intégrée dans le concept de l’œuvre elle-même, des débats surgissent qui ne sont que la manifestation de notre incapacité à comprendre ce que nous avons devant nous.

La difficulté du jeu vidéo a toujours été comprise comme un défi pour capter l’attention du joueur. Ce que de nombreux concepteurs pensent, c’est que le seul but de la difficulté est de maintenir l’attention, d’éviter que l’utilisateur ne s’ennuie parce que le jeu est trop facile ou frustré parce qu’il est trop difficile. Cependant, À partir du logiciel gère la difficulté d’une manière radicalement différente et l’introduit dans leurs jeux vidéo de manière totalement conceptuelle.

Toutes les oeuvres de À partir du logiciel Ils présentent un monde misérable, plein de décadence et dans lequel nous incarnons l’entité qui se rebelle contre cette désolation. La difficulté dans ces jeux vidéo n’est rien d’autre que le moyen de transférer cette misère au joueur. Il n’est pas possible de passer à un monde misérable dans lequel nous sommes l’épéiste le plus habile et pouvons facilement abattre n’importe quel ennemi. Si nous voulons entrer dans les mondes de À partir du logiciel il faut faire une concession très importante: il est obligatoire de s’imprégner de leur misère.

Et c’est par difficulté, décès successifs et frustration que cette misère nous parvient et nous arrivons à l’univers du jeu vidéo de À partir du logiciel. Ce n’est pas une question de fierté, il ne s’agit pas d’exclure les gens occasionnels ou de créer un bastion de « vrai joueur ». Il s’agit de comprendre le jeu vidéo de À partir du logiciel comme ce qu’il est et pour comprendre que si l’on veut entrer dans ce jeu vidéo, il faut s’imprégner de la misère de son monde et le vivre dans notre chair. Telle est la vision de ses créateurs, pour le meilleur ou pour le pire.

Dois-je avoir un mode facile?

Dans la presse du jeu vidéo, nous péchons (et je parle à la première personne) de trop parler des jeux vidéo pour ce qu’ils sont et non pourquoi ils le sont. Nous nous concentrons sur l’analyse microscopique de chaque image de vos animations, de chaque statistique de combat et de chaque trou de script de votre histoire. Et encore on oublie de s’éloigner pour essayer de comprendre le jeu vidéo dans son ensemble, comme une œuvre concrète et non comme la simple somme de ses parties.

En faisant cela, nous oublions que les créateurs de jeux vidéo (ou du moins Miyazaki et l’équipe de À partir du logiciel) ont une vision très spécifique du jeu vidéo qu’ils souhaitent mettre sur le marché. Et ce que, en analysant à la loupe, nous percevons comme des erreurs, comme des coins non polis, parfois ils ne sont rien de plus que la conséquence de la construction cohérente du jeu vidéo dans son ensemble.

Les oeuvres de À partir du logiciel se distinguent précisément par leur cohérence et une difficulté élevée n’est rien de plus que la conséquence inévitable de la construction cohérente de votre monde. Il est donc impératif que les jeux vidéo de À partir du logiciel sont difficiles pour eux de maintenir la vision qu’ils ont.

Je ne veux pas dire par là qu’il ne faut pas parier sur l’inclusion en termes d’ajout d’options visuelles, sonores et mécaniques permettant à autant de personnes de jouer au jeu. Mais ce qu’il ne faut pas faire, c’est que tout le monde apprécie l’expérience, car Tout comme tous les joueurs n’aiment pas un jeu de conduite, ils n’ont pas à le faire quand il est temps de s’imprégner de la misère de À partir du logiciel. Et c’est parfaitement légitime, car en fin de compte, ce n’est qu’une question de goût.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂