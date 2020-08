Même les éditeurs sont désormais contre Apple, ils veulent payer moins de commissions sur l’App Store

Dans l’affrontement qui se déroule entre Epic Games et Apple sur le sort de Fortnite (et pas seulement) sur l’App Store, une autre catégorie est également sur le point d’entrer: celle des éditeurs de journaux et magazines en ligne. En fait, hier l’une des plus grandes associations de éditeurs aux États-Unis a envoyé une lettre ouverte au numéro un d’Apple, Tim Cook, demandant à l’entreprise de commissions réduites de 30% que ce dernier attend pour tous les abonnements souscrits au sein de l’application. L’association répond au nom de Digital Content Next et accueille parmi ses membres les éditeurs de journaux tels que Le New York Times et le Washington Post, mais aussi des principaux sites Web et magazines, c’est pourquoi il peut ne pas être facile de liquider les demandes.

Le cas d’Amazon Prime Video

L’initiative Digital Content Next part des mêmes prémisses que la révolte d’Epic Games contre l’App Store d’Apple, mais n’y est pas directement liée. La demande des éditeurs trouve son fondement dans une audition tenue le mois dernier devant la commission antitrust de la Chambre des représentants américaine, au cours de laquelle la maison de Cupertino a révélé comment le Règle de commission de 30% sur les revenus des produits et services numériques vendus via son infrastructure ne s’applique pas toujours à tout le monde.

En fait, en 2016, Amazon a réussi à ne payer que 15% de commission sur les abonnements à son application de streaming, Vidéo Amazon Prime. L’accord a non seulement permis au groupe de Jeff Bezos d’économiser une somme considérable sur chaque abonnement individuel, mais c’est une exception qui n’a jamais été révélée auparavant à une règle qu’Apple a toujours qualifiée de stricte. Le détail n’est pas petit et ne pouvait pas passer inaperçu, à tel point que les éditeurs de Digital Content Next ils en ont fait l’objet de leur lettre à Tim Cook.

Dans la lettre, les réalités représentées par l’association demandent à savoir quelles conditions Amazon a remplies pour obtenir un accord similaire, afin que les éditeurs puissent faire de même et «bénéficier du même type de traitement». Les journaux, cependant, ne sont peut-être pas les seuls à vouloir souligner l’incongruité: certains développeurs d’applications ont critiqué à plusieurs reprises ce qu’ils appellent une taxe injuste, et ces sujets risquent maintenant de rejoindre des réalités qui tentent depuis longtemps de vendre leurs services directement dans leurs applications, comme Epic Games lui-même, ou comme Spotify et Kobo.