Même la tournée PGA 2K21 ne peut échapper à l’influence de Fortnite

PGA Tour 2K21 ajoute une toute nouvelle façon de jouer – et les fans de Battle Royale seront familiers avec le format. Le mode multijoueur Divot Derby verra 20 joueurs jouer en même temps, mais vous essaierez tous de vous battre à la coupe. «Le temps presse et la pression est forte, alors que les joueurs se battent jusqu’à l’arrivée à chaque trou», explique le texte de présentation. «Le premier golfeur à atteindre le neuvième et dernier trou gagne! Les joueurs éliminés tôt peuvent regarder le reste de la compétition en mode spectateur. »

Il s’agit d’une mise à jour gratuite, vous n’avez donc pas besoin d’acheter de packs d’extension ou quoi que ce soit de ce genre – si vous possédez le jeu, il vous suffit de vous assurer d’installer le dernier patch et de pouvoir participer. Cela semble être un ajout amusant pour nous – nous allons certainement vérifier cela. N’oubliez pas que le jeu accueille également une nouvelle saison de contenu en ce moment, qui comprend divers cosmétiques et clubs pour ceux qui achètent le Clubhouse Pass.