Même la Couronne n’a pas été aussi encouragée : la preuve que la royauté a discriminé le fils de Meghan Markle et du prince Harry

En 2016, lorsque Netflix l’a ajouté à son catalogue, La Couronne est devenu l’une des meilleures séries sur la royauté britannique. Sa mise en scène, la caractérisation de ses personnages et les performances impeccables ont conduit Elizabeth II à être l’une des premières à le voir. Mais, au fil des saisons, les Windsors ont placé la série sur leur « liste noire » car Peter Morgan a pris sur lui de raconter son histoire sans aucune hésitation.

À tel point que plus d’une fois depuis Buckingham Palace, ils ont essayé de faire clarifier à Netflix que La Couronne ce n’est plus qu’une fiction. Et tandis que Morgan a pris certaines licences créatives à plusieurs reprises, la réalité est que la plupart des choses qu’il raconte sont très proches de ce qui s’est passé dans l’histoire, elles ne se sont donc jamais conformées à la demande des aristocrates. C’est pourquoi, désormais, aucun membre de la famille ne regarde la série car c’est une offense pour eux.

Ceci bien sûr, à l’exception du membre le plus controversé de la monarchie : le prince Harry. Le plus jeune fils de Lady Di et du prince Charles a déclaré plus d’une fois avoir vu La Couronne et que, bien que ce soit de la fiction, « est très proche de la réalité”. Et pour cette raison, le duc de Sussex est devenu l’un des favoris de la production Netflix puisqu’il est le seul à en avoir bien parlé. Par conséquent, la série n’oserait jamais dire du mal de lui ou moins oser dire qui était le membre de la monarchie qui a discriminé son premier-né, Archie.

Le 7 mars, le prince Harry et Meghan Markle ont rencontré Oprah Winfrey pour donner leur première interview après le Megxit, un mandat qui leur a été accordé lors de leur départ de la maison royale britannique. Dans ce rapport, les ducs ont non seulement parlé de leur expérience, mais ont également mentionné qu’avant la naissance de leur premier enfant, Archie, il y avait un membre de la famille qui était préoccupé par le teint de la peau de l’enfant. Cette bombe a explosé dans le monde entier, mais pour ne pas en vouloir plus, personne n’a voulu dire qui était le coupable.

En tout cas, les secrets ne durent pas longtemps dans un domaine aussi controversé que la monarchie et depuis peu on sait qui serait le coupable. Plus d’une fois, il a été dit que c’était le prince William, le frère de Harry, qui avait fait ce commentaire discriminatoire, mais la réalité est que c’était son père, le prince Charles. Dans le livre « Frères et épouses : dans la vie privée de William, Kate, Harry et Meghan», c’est le journaliste Christopher Andersen qui a révélé l’information.

D’après ce qu’il a raconté, lorsque les fiançailles de Harry et Meghan ont été rendues publiques en 2017, Charles de Galles aurait dit à sa femme, Camilla Parker Bowles : «Je me demande à quoi ressemblera son premier enfant« . Et, d’après les propos du journaliste, la duchesse de Cornouailles s’est étonnée de la question et n’a pas hésité à répondre : « bien absolument magnifique j’en suis sûr”. Mais, apparemment le Prince aurait fait plus en lançant la phrase suivante : « Je veux dire, comment pensez-vous que la peau de l’enfant sera”.

Pour le moment, Harry et Meghan n’ont pas commenté cela, mais une déclaration est sortie du palais de Buckingham. Par l’intermédiaire du porte-parole officiel des Windsor, le prince s’est défendu et a déclaré : « c’est de la fiction et nous ne ferons aucun autre commentaire”. Cependant, ceux qui diront sûrement la vérité seront les ducs de Sussex s’ils osent jamais en parler.

