Même HP Enterprise quitte la Silicon Valley: le pionnier et des milliers de travailleurs partent pour le Texas et ils ne sont pas les seuls

Hewlett Packard Enterprise (HPE) a annoncé que déménage son siège à Houston au Texas. Ce ne serait pas une bonne nouvelle si ce n’était du fait que cette société a littéralement été pionnière et clé dans la création de la Silicon Valley que nous savons maintenant. En 1939, Bill Hewlett et Dave Packard ont fondé l’entreprise dans un garage à Palo Alto, en Californie.





Ce déménagement n’est pas un cas isolé. La Silicon Valley est devenue très chère et les travailleurs ne peuvent pas toujours se payer une maison malgré des salaires élevés. En fait, les deux principales raisons de cette décision sont: économiser sur les coûts et «fidéliser et recruter les talents». Les frais de bureau à Houston seront moins chers. HPE affirme que les économies à long terme associées à ce déménagement seront investies dans votre entreprise.

Concernant la rétention des talents, les travailleurs trouveront des logements beaucoup plus abordables. La région californienne était en 2019 la région la plus chère à vivre de l’ensemble des États-Unis, selon Joint Venture Silicon Valley. «Le monde a changé et nous évoluons avec lui», disent-ils de HPE. L’entreprise, comme beaucoup d’autres, a facilité le télétravail en ces temps de pandémie.

En février, le rapport de l’indice de la Silicon Valley publié par Cnet a déclaré que, malgré le fait qu’il y ait plus d’emplois dans la région, le la hausse des prix des logements qui ne cesse de croître, fait que le nombre de personnes vivant dans la région n’augmente pas autant que les emplois.

Plus précisément, 821000 nouveaux emplois ont été créés dans la région de la Baie depuis la crise économique, mais il n’y a que 173000 nouveaux logements. En d’autres termes, de nombreuses personnes parcourent de nombreux kilomètres chaque jour pour aller travailler dans la Silicon Valley ou qu’il y a beaucoup de personnes qui partagent une maison ou un appartement alors qu’elles travaillent pour de grandes entreprises.

HPE n’est plus ce qu’il était. En 2015, il y a eu un grand changement dans la société d’origine Palo Alto – elle s’est scindée en deux. D’un côté nous avons Hewlett-Packard Enterprise, dédié aux produits et services professionnels. De l’autre, HP Inc., qui comprend l’activité des PC, des imprimantes et des périphériques en général.

Houston, la quatrième plus grande ville des États-Unis, est actuellement le lieu où Hewlett-Packard Enterprises compte le plus de travailleurs aux États-Unis. L’entreprise est construire un nouveau campus dans la ville. Cette décision HPE n’est pas unique. D’autres sociétés comme SignEasy, QuestionPro et DZS (anciennement Dasan Zhone Solutions) ont récemment quitté la Silicon Valley pour Houston. Pour sa part, Elon Musk a déclaré en mai que Tesla pourrait déménager de Palo Alto au Texas ou au Nevada. Dell, pour sa part, est basé à Round Rock, près d’Austin, également au Texas.

Malgré les bonnes nouvelles, l’entreprise ne quitte pas entièrement la région de Californie. Son campus mythique de San José deviendra Siège social d’Aruba, propriété de HPE. De plus, les activités d’entreposage de la marque, l’équipe de vente du territoire de la côte ouest et les activités de GreenLake resteront à San Jose.