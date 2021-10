Même Cast Of Scream ne savait pas qui était derrière le masque de Ghostface pendant le tournage

Le cinquième volet devrait sortir sur nos écrans l’année prochaine, avec Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette reprenant leurs rôles de Sidney Prescott, Gale Weathers et Dewey Riley.

Et avant la production, il n’était pas clair si Campbell, Cox et Arquette étaient prêts à le faire sans lui.

Bettinelli-Olpin a déclaré que c’était du touch and go pendant un certain temps, et que cela n’aurait tout simplement pas fonctionné s’ils n’avaient pas été à bord.