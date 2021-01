Melvin Capital perd 53% en janvier sur un pari contre GameStop grâce à la frénésie d’achats de Reddit – Rapports

Le hedge fund Melvin Capital a ressenti les effets de la frénésie d’achat stimulée par les acheteurs individuels du compte de sous-reddit r / WallStreetBets, le groupe ayant perdu 53% en janvier.

Malgré la perte, Capital a reçu de l’argent frais de la part des investisseurs fin janvier après avoir subi de lourdes pertes en raison des gains d’actions inattendus et records pour des entreprises comme GameStop, selon une source citée par ..

Melvin a commencé le mois de janvier avec 12,5 milliards de dollars d’actifs, mais termine le mois avec 8 milliards de dollars, selon le rapport du Wall Street Journal sur les pertes. Il a clôturé sa position courte sur GameStop à la suite de la poussée massive. D’autres groupes comme Citron ont également ressenti la pression en pariant contre GameStop et ont clôturé leurs positions courtes avec de lourdes pertes.

GameStop est devenu le centre de la controverse après que des acheteurs motivés aient cherché à inonder le marché et à augmenter le cours de son action dans le but de contrarier les hedge funds de Wall Street. Se négociant à seulement 10 € l’action en octobre, GameStop a clôturé vendredi à 325 € l’action. Il a connu un gain total de plus de 1000 pour cent cette année.

Les Redditors ont également investi dans d’autres sociétés surprenantes comme AMC, ce qui a entraîné une frénésie à Wall Street alors que les investisseurs de longue date se retrouvaient à négocier sur un marché rapidement fluctuant et imprévisible.

Les traders qui ont acheté GameStop l’ont principalement fait via l’application Robinhood, qui est intervenue de manière controversée et a interrompu le trading sur certaines entreprises, puis l’a limité, affirmant qu’il s’agissait d’une mesure visant à empêcher la manipulation du marché. Des critiques, des républicains comme Ted Cruz aux démocrates comme Alexandria Ocasio-Cortez, ont critiqué les mesures préventives et ont fait valoir qu’il s’agissait d’une manipulation du marché en faveur des fonds spéculatifs qui ont subi des pertes en raison des acheteurs individuels.

La Security and Exchange Stock Commission (SEC) a promis d’enquêter sur la question, et il y aura des audiences du Congrès cette semaine. Certains législateurs ont appelé la SEC à adopter éventuellement de nouvelles règles commerciales, comme la sénatrice Elizabeth Warren (D-Massachusetts) qui a appelé à l’action de la SEC à plusieurs reprises cette semaine, les exhortant à avoir «Des règles claires sur la manipulation du marché» et le « Épine dorsale à appliquer » ces règles.

«Pour avoir un marché boursier sain, il faut avoir un flic sur le rythme», dit-elle.

Il a été rapporté plus tôt que les méga-investisseurs qui vendaient à découvert avaient perdu 70,8 milliards de dollars ce mois-ci. Leurs pertes ont été en partie causées par de petits commerçants injectant de l’argent dans des actions comme GameStop.

