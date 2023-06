Melissa Roxburgh : Elle est Michaela dans le « Manifeste » de Netflix et les films dans lesquels elle joue

in

Netflix

Découvrez quels sont les films de Melissa Roxburgh, l’actrice qui donne vie à Michaela dans le « Manifeste » de Netflix.



© Instagram @mroxburghMélissa Roxburgh

La La deuxième partie de « Manifesto 4 » est sortie sur Netflix et Pierre Michaela a tapé dans l’oeil dans cette ultime saison, le personnage est incarné par l’actrice Mélissa Roxburgh et ici nous listons les films et séries dans lequel vous pouvez la voir jouer à nouveau.

Michaela Stone joue dans un triangle amoureux dans « Manifesto » de Netflix, car après avoir atterri sur le vol Montego Air 828, elle découvre que son fiancé Jared Vasquez (JR Ramírez) il a épousé son amie, il est déterminé à la récupérer mais peu après elle tombe amoureuse de lui Zeke Landon (Matt Long).

Qui est Melissa Roxburgh, l’actrice qui joue Michaela dans « Manifesto » de Netflix ?

Melissa Roxburgh est une actrice canado-américaineOriginaire de Vancouver, au Canada, elle est née le 10 décembre 1992, ce qui lui fait actuellement 30 ans. Elle est la deuxième fille de quatre frères, son père est pasteur et sa mère Shelley est une joueuse de tennis à la retraite.

Roxburgh rêvait d’être journalistea étudié les communications à l’Université Simon Fraser et est un leader en matière d’égalité des sexes pour l’International Rescue Committee (IRC), qui aide les personnes en situation de crise humanitaire extrême.

Séries et films de Melissa Roxburgh

Son premier grand rôle était dans le film « Journal d’un garçon troublé : les règles de Rodrick» comme Rachel, en plus d’être Michaela Stone dans le « Manifeste » de Netflix Il a joué une longue liste de personnages dans différentes séries et films :

Série

Surnaturel – Lila Taylor dans l’épisode « Heure après heure »

– Lila Taylor dans l’épisode « Heure après heure » Surnaturel : Lignées de sang –Violette Duval

–Violette Duval Les gens de demain – Talia dans l’épisode « Super-héros »

– Talia dans l’épisode « Super-héros » Scarlett Byrne –Carly

–Carly Légendes de demain – Betty Seaver dans l’épisode « La nuit du faucon »

– Betty Seaver dans l’épisode « La nuit du faucon » Valeur -Le A

-Le A vendeurs itinérants –Carrie

–Carrie Manifeste –Michaela Stone

Films

Journal d’un dégonflé : les règles de Rodrick –Rachel

–Rachel Le journal d’un dégonflé: canicule –Heather Hills

–Heather Hills Film de grand moment – Princesse

– Princesse Lutin : Origines – Jeni

– Jeni The Marine 4 : Cible mouvante –Olivia Tanis

–Olivia Tanis Star Trek au-delà – Enseigne Syl

– Enseigne Syl 2BR02B : Être ou ne rien être (Court métrage) – Leora Duncan

(Court métrage) – Leora Duncan réconfort perdu – Azaria

– Azaria En Dieu je crois – Mya Matheson

– Mya Matheson Je crois toujours –Heather Henning

–Heather Henning cage d’esprit –Marie Kelly

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?