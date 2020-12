Melissa Ordway et Justin Gaston pensaient que jouer Abby et Chance ensemble serait bizarre

Les jeunes et les agités a un nouveau couple marié sur les lieux. Abby Newman et Chance Chancellor se sont mariés. Mais au lieu du portage régulier de Chance, Donny Boaz, jouant le personnage, il est temporairement joué par quelqu’un d’autre. Cette personne se trouve être Justin Gaston, l’épouse réelle de Melissa Ordway, qui joue Abby.

Melissa Ordway et Justin Gaston | Paul Archuleta / FilmMagic

Justin Gaston a remplacé Donny Boaz pour incarner Chance Chancellor dans « The Young and the Restless »

Boaz a d’abord annoncé sur Instagram qu’il avait été testé positif au COVID-19 et qu’il serait absent de l’émission pendant un certain temps.

Il a écrit: «J’ai une petite nouvelle que je dois partager. «Il y a quelques semaines, j’ai été testé positif au COVID-19. Heureusement, je n’ai eu aucun symptôme. Y&R pour un moment. Je suis heureux de dire que je suis retourné au travail et que je serai de retour très bientôt. Merci pour le soutien continu. »

Soap Opera Digest a d’abord signalé que Gaston prendrait temporairement le relais. Partageant l’article, Ordway a écrit sur Instagram: «Qui de mieux que mon mari incroyablement talentueux et beau?! Je t’aime @jmichaelgaston. »

CONNEXES: « Les jeunes et les agités »: à l’intérieur des allégations choquantes qui ont pu conduire à la sortie de plusieurs actrices

Just Gaston et Melissa Ordway sur le rôle d’un couple fictif dans la vraie vie

Dans une récente interview conjointe avec TV Insider, Gaston et Ordway ont parlé d’agir ensemble à l’écran.

«J’étais vraiment très excité de travailler avec Melissa», a déclaré Gaston. «Au début, nous nous sommes dit:« Est-ce que ça va être bizarre? » Mais ce n’était pas du tout. Je connais tout le monde dans le casting depuis un moment, j’étais heureux d’intervenir.

Ordway a partagé des sentiments similaires, ajoutant: «Au départ, je voulais juste que Justin pense que j’étais une bonne actrice! J’ai toujours le béguin pour lui même si nous sommes ensemble depuis un moment. Au début, nous ne savions pas à quoi nous attendre. Mais ce furent les deux semaines les plus amusantes que j’aie jamais eues au travail. Justin et Melissa ne se parlent pas aussi éloquemment que les écrivains écrivent pour nous!

Bien qu’Abby ait déjà eu plusieurs intérêts amoureux, y compris le mariage, Ordway dit qu’il y a une raison spécifique pour laquelle son personnage peut s’identifier le mieux à Chance.

EN RELATION: «Les jeunes et les agités»: combien d’acteurs ont joué Nicholas Newman? La réponse pourrait te surprendre

«Ce sont deux personnages qui ont tellement en commun, à commencer par leur famille», a-t-elle expliqué. «Il est chancelier et peut comprendre qu’Abby est un Newman et un Abbott. Voici quelques-unes des familles les plus connues de Genoa City. Espérons que ce [relationship] bâtons pour Abby. Nous devrons attendre et voir.

On ne sait toujours pas encore quand Boaz reviendra au spectacle. Les jeunes et les agités est diffusé en semaine sur CBS.