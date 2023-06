Melissa McCarthy sur où serait son personnage de Gilmore Girls aujourd’hui

Bien avant de devenir Ursula pour Walt Disney Pictures’ La petite Sirène film d’action en direct, Melissa McCarthy a joué Sookie St. James sur Filles Gilmore. De 2000 à 2007, McCarthy a dépeint le chef maladroit et décalé mais brillant qui était aussi le meilleur ami du personnage titulaire Lorelai Gilmore (Lauren Graham). Au fur et à mesure que la série progresse, le public regarde Sookie et Lorelai développer leur relation professionnelle de collègues de l’Independence Inn à copropriétaires du Dragonfly Inn. Sookie trouve également l’amour avec Jackson (Jackson Douglas), un fournisseur de produits indépendant, et les deux se marient lors de la finale de la saison deux. À la fin de la série, Jackson et Sookie restent mariés et attendent leur troisième enfant ensemble.

Quand Filles Gilmore revenu en 2017 pour Gilmore Girls : une année dans la vieles téléspectateurs ont appris que Sookie avait quitté le Dragonfly Inn pour étudier les légumes à Blue Hill Farm à New York (Filles Gilmore s’est déroulé dans le Connecticut). Bien que Sookie n’ait pas été vue dans la plupart des mini-séries de suivi, elle est revenue lors du dernier épisode, Automne. Elle est de retour dans la cuisine, où Sookie a toujours brillé, et a préparé une variété de gâteaux de mariage pour le mariage de Lorelai et Luke. Sookie et Lorelai partagent un moment sentimental et s’embrassent, et le camée de McCarthy touche à sa fin.

La brève apparition de McCarthy dans la série de suivi a laissé les fans se demander ce qui s’était passé d’autre dans la vie de Sookie. Lors d’une conversation avec EW, McCarthy a partagé où elle envisageait Sookie aujourd’hui :

« Elle cuisine toujours, mais je pense qu’elle fait des produits comestibles … Je pense qu’ils dirigent une très jolie petite entreprise familiale avec leurs 13 enfants et elle fabrique de délicieux produits comestibles. »

Que ferait Megan, la demoiselle d’honneur de Melissa McCarthy ?

McCarthy a reçu des éloges de la critique pour son interprétation de Megan, la sœur hilarante du marié, dans Demoiselles d’honneur. Le rôle a valu à McCarthy sa première nomination aux Oscars (elle en gagnera une seconde pour le drame autobiographique de 2018 Pouvez-vous jamais me pardonner?). Lors d’une interview en avril, McCarthy a partagé son enthousiasme pour Demoiselles d’honneurdisant qu’elle aimerait revenir pour une suite :

« Je ferais un Demoiselles d’honneur suite cet après-midi, en ce moment. Ce groupe de femmes était la chose la plus magique qui soit. Presque tous nous étions déjà de très bons amis. Je pense que c’était un moment tellement magique », a-t-elle déclaré.

Et tout comme McCarthy a une vision de ce que serait Sookie St. James aujourd’hui, elle a également une idée de l’endroit où un Demoiselles d’honneur la suite trouverait Megan, disant qu’elle « dirigerait son entreprise de camionnage ». Le vrai mari de McCarthy, Ben Falcone, a dépeint le maréchal de l’air Jon dans le film de 2011, et McCarthy voit les deux ensemble dans le présent, travaillant comme détectives privés et dirigeant un sauvetage de chiens. Quant à leurs tenues, elle en a aussi une vision : « Je pense qu’ils ont des vestes en jean assorties avec l’image de l’autre peinte dessus », a-t-elle déclaré.

Melissa McCarthy a mérité des éloges pour son interprétation de la sorcière de la mer Ursula dans La petite Sirène, actuellement en salles. Elle apparaîtra ensuite dans Jerry Seinfeld’s Non givré.