Melissa Mccarthy: Succès Dans L'industrie Cinématographique Même Sans Taille Zéro

Melissa McCarthy a prouvé plus d’une fois qu’une femme n’a pas besoin d’une taille 34 pour faire carrière. L’actrice, qui célèbre aujourd’hui son 50e anniversaire, a atteint le sommet.

Elle est dure, charmante et principalement connue pour ses rôles de film humoristiques. Cependant, les fans aiment aussi Melissa McCarthy pour le fait qu’elle ne se conforme pas aux mesures idéales de 90-60-90. Cependant, en raison de son caractère, l’actrice a souvent fait face à de l’hostilité dans sa vie. Il ne faut donc pas tenir pour acquis que le joueur de 50 ans est désormais l’une des stars hollywoodiennes les plus recherchées et les mieux payées.

«Hippopotame femelle», «figure d’un tracteur», «taille énorme»: des insultes comme celles-ci ont rongé à plusieurs reprises la confiance en soi de McCarthy au fil des ans. Qu’elle soit en paix avec elle-même aujourd’hui, ce n’est que grâce à son mari et à ses deux enfants, a-t-elle expliqué dans une interview au «Frankfurter Allgemeine Zeitung» en 2019. “Quand vous avez des gens autour de vous qui connaissent chaque bizarrerie et bizarrerie de vous et qui vous aiment toujours pour qui vous êtes, alors il est soudainement très facile de se détendre et de s’accepter.”

Lutte contre le bodyshaming

Avant l’acceptation de soi de McCarthy, ils ont façonné des événements horribles comme celui-ci: «Il y a des années, j’étais à une conférence de presse pour ‘Tough Girls’ ou ‘Tammy’ et quelqu’un d’une très grande organisation n’arrêtait pas de me demander: ‘Pourquoi avez-vous toujours cela Besoin d’être si grotesque? C’était une énorme interview avec environ 100 personnes dans une pièce et il a souri moqueur. J’ai demandé: «De quoi parlons-nous ici? Je ne peux pas répondre à votre question parce que je ne la comprends pas. Il a ensuite dit: “ Vous avez l’air bâclé, vous ne portez pas de maquillage, vos cheveux ne sont pas faits, vous criez après les gens. ” Et j’ai dit: ‘D’accord, avez-vous déjà demandé ça à un gars? Je joue un rôle. Il faut sortir plus souvent de la maison si l’on ne croit pas que de telles femmes existent dans la vraie vie », rapportait-elle en 2019 à l’américain« InStyle ».

Quelques années plus tôt, quelque chose d’encore plus violent lui était arrivé: au cours d’une conversation, un intervieweur lui a demandé à maintes reprises si elle était «choquée» de pouvoir réellement travailler dans le cinéma avec sa «taille énorme». «Il a dit: ‘Oh, vous pouvez réellement travailler avec votre taille énorme?’ Je me souviens seulement du sang qui coulait de mon visage. J’ai pensé: ‘Avec ma taille énorme, je pourrais vous attaquer très rapidement.’ “

L’attaque au blasphème du critique de cinéma Rex Reed (81 ans) a fait la une des journaux en 2013. Dans un article paru dans le journal américain «New York Observer», il avait insulté McCarthy en le qualifiant de «femelle hippopotame» et affirmait qu’elle avait la silhouette d’un «tracteur». Ces allégations avaient rebondi sur l’actrice. Mais elle a ensuite déclaré au New York Times: «Il y a 20 ans, ce commentaire m’aurait beaucoup blessé. Mais maintenant, j’ai plus peur que des textes comme celui de Reed puissent se tromper avec les jeunes filles. “

Des incidents comme celui-ci ne vous toucheraient pas uniquement personnellement. “Ça arrive tout le temps, jusqu’à un certain point c’est même fascinant parce qu’on ne demande jamais aux hommes quelque chose comme ça”, a-t-elle également souligné dans une interview à “InStyle”. C’est pourquoi l’actrice se fait depuis des années son affaire de faire campagne pour l’égalité dans l’industrie cinématographique.

Succès sur grand écran

Au lieu de se soucier des régimes et des courbes parfaites, Melissa McCarthy a utilisé ses courbes pour rendre ses rôles authentiques. Surtout l’excentrique cuisinier Sookie St. James dans la série à succès “Gilmore Girls”, qui a aidé l’actrice à gagner une renommée internationale. “Gilmore Girls” a été suivi par le rôle principal dans la série télévisée “Mike & Molly”, pour laquelle McCarthy a reçu un Emmy en 2011 pour “Meilleure actrice dans une série comique”. Puis elle a également pris pied dans l’industrie cinématographique. McCarthy a été nominé pour un Oscar en 2012 («Bridal Alert») et 2019 («Can You Ever Forgive Me?»).

McCarthy aime la mode

Loin des plateaux de cinéma, Melissa McCarthy a prouvé plus d’une fois son sens de la mode. Lors d’apparitions publiques, elle a démontré à plusieurs reprises que le sens du style n’est pas une question de taille de vêtements. Avec cette attitude, elle décide à l’été 2015 de lancer sa propre collection de mode. Quel est le plus important pour vous? «Je fais de la mode pour tout le monde. Je trouve étrange que la plupart des collections s’arrêtent simplement à une certaine taille. Les femmes ne le font pas non plus, alors pourquoi les vêtements devraient-ils? », A déclaré l’actrice dans une interview à« Women’s Wear Daily ».

Son talent pour les nouveaux modèles de mode n’était pas un hasard. McCarthy a étudié le design de mode à New York pendant un certain temps avant de commencer sa carrière d’actrice. «Ce n’est pas comme si la taille 44 et plus se désintéressait soudainement de la mode», a-t-elle souligné. L’actrice a donné un petit aperçu de sa ligne de vêtements “Melissa McCarthy Seven7” sur Instagram, entre autres.

Bien que McCarthy soit toujours restée seule et ses courbes, l’actrice a depuis perdu plus de 30 kilos. La star américaine est quant à elle arrivée en taille 42. Ton secret? Une «vie super ennuyeuse», a révélé McCarthy dans une interview à «extratv.com». “Vous fermez tout, ne faites rien qui soit amusant et allez vous coucher à 19h30 – c’est le truc.”

Mais que ce soit avec plus ou moins de kilos sur les côtes – le fait est que Melissa McCarthy se sent maintenant bien dans sa peau. Dans l’émission américaine «CBS This Morning» en 2015, l’actrice a clairement dit: «J’ai vraiment arrêté de m’en faire. J’ai arrêté de trop analyser, trop penser, trop faire. “

