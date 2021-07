Melissa McCarthy partage les «vraies clés du bonheur» dans une vidéo amusante

Melissa McCarthy et son mari, Ben Falcone, en ont pris un pour l’équipe et ont révélé leurs meilleurs conseils à tout couple marié pour avoir une longue et heureuse relation.

McCarthy, 50 ans, a partagé une vidéo idiote sur Instagram samedi où le couple portait des tenues coordonnées composées de boutons blancs surdimensionnés, de cravates et de lunettes de soleil funky. Ce n’était pas non plus là que leur coordination s’arrêtait. McCarthy et Falcone portaient toutes deux de courtes perruques noires, tandis que la star de « Demoiselles d’honneur » portait une fausse moustache pour essayer de faire correspondre les poils naturels de son mari.

Melissa McCarthy et son mari, Ben Falcone. AFP/Getty Images

Dans le court clip, le couple a dansé sur « Rapper’s Delight » du groupe Sugarhill dans leurs ensembles assortis, chacun dégustant une bière. À la fin du clip, McCarthy attrape ce qui semble être une canette de bière et demande d’une voix grave : « Qu’y a-t-il dans la canette ? »

Elle fait sauter le bouchon de la boîte, révélant qu’il s’agit d’un jouet de farce lorsqu’un tube en plastique vert explose du haut.

« La ou les vraies clés du bonheur : la première étape – épousez votre meilleur ami étrange », a écrit McCarthy en légende de la publication. « Deuxième étape – toujours, et je veux dire toujours, ayez une pléthore de perruques dans votre maison. »

McCarthy et Falcone ont près de deux décennies de mariage à leur actif, se mariant en 2005. Depuis lors, les deux se sont associés sur plusieurs projets au fil des ans, dont « Thunder Force », « Tammy » et « The Boss » avec McCarthy en tant que star et Falcone jouant le double rôle d’acteur et de réalisateur.

Qu’ils enfilent des tenues assorties ou qu’ils s’offrent des cadeaux uniques qui rendent leurs enfants «horrifiés», leur relation continue de se poursuivre !

En novembre dernier, McCarthy et Falcone ont téléphoné à une interview pour 45secondes.fr d’où ils séjournaient en Australie, portant un pyjama à rayures bleues assorti avec des chapeaux assortis. Le couple a discuté d’une rencontre pour la première fois il y a deux décennies avant que Hoda Kotb ne demande à Falcone s’il savait que McCarthy était celui lorsqu’il l’a rencontrée pour la première fois.

« Nous nous sommes rencontrés dans un cours et j’ai pensé qu’elle était géniale dès la première minute, donc c’était une chance que nous soyons dans la même classe », a-t-il déclaré.

Au début de la pandémie l’année dernière, McCarthy et Falcone sont apparus dans un épisode de 45secondes.fr aux côtés d’Octavia Spencer pour parler de travailler avec Frontline Foods pour donner de l’argent aux restaurants qui aidaient à nourrir les travailleurs de la santé. Lors de leur entretien avec Hoda, le couple a été exposé sur leur méthode pour passer le temps pendant la quarantaine sur la base d’un clip que Falcone a publié sur son propre Instagram.

« Donc, nous sommes au 16e jour, je pense à la quarantaine ici à la casa FalCarthy. Nous avons désinfecté quelques courses aujourd’hui. Ça va être un jour de reste, donc nous utilisons tout ce qui se trouve dans le réfrigérateur et essayons d’être responsables comme il se doit », a-t-il expliqué, avant d’annoncer qu’il était 12h10.

Alors qu’il portait un verre de bière à sa bouche, il a lentement fait pivoter la caméra pour montrer McCarthy se tenant à l’extérieur en arrière-plan en train de prendre également une gorgée de sa bière.

« Nous sommes des âmes sœurs, les gars », a-t-il ajouté avant la fin du clip.