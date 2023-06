Melissa McCarthy partage comment Halle Bailey est la vraie petite sirène

Mélissa McCarthyavec le rôle d’Ursula dans le remake live-action récemment publié du classique de Disney de 1989, La petite Sirènea raconté que Halle Bailey est la plus proche d’Ariel dans la vraie vie selon Screen Rant.

Lors d’une interview avec Triple J Radio, l’actrice comédienne chevronnée a raconté une anecdote réconfortante sur Halle Bailey et comment elle reflétait le personnage d’Ariel. Cela a révélé un côté charmant de la jeune actrice. Selon McCarthy, Bailey a un vrai talent de chanteur. Elle a la belle habitude de fredonner tranquillement des airs sur le plateau, créant une ambiance presque magique qui captiverait même l’équipe de son du film. C’est comme si le monde du cinéma d’animation prenait vie.

« Halle fredonne à tout moment incroyablement silencieusement. Il y a toujours cette belle, c’est une mélodie différente, c’est si calme, mais nous étions micro parce que parfois nous étions si loin l’un de l’autre que si nous nous chuchotions, nous pouvions l’entendre pleinement dans notre écouteur. Donc, elle serait juste assise, souvent dans la ligne des yeux, parce que beaucoup de temps j’étais debout et elle serait assise dans cette petite boule minuscule juste sur le sol et si silencieusement mais fredonne toujours.

Il y a toujours de la musique qui génère, c’est la plus belle chose au monde. Et parfois le gars du son, je le regardais et je le voyais juste et il avait le boum là-bas et il était comme [makes an adorable face]. Et puis il a vu [me] et je suis allé ‘Pouvez-vous l’entendre?’ Et il dit ‘Je peux toujours l’entendre, c’est mon truc préféré.’

Parfois, je pense même que tu ne savais même pas que tu le faisais, ça vient juste de toi… c’était vraiment divin.