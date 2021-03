Melissa McCarthy montre ce qui s’est passé après avoir été mordue par un insecte en Australie

Melissa McCarthy a vécu toute une expérience dans le sud-ouest des États-Unis.

La star nominée aux Oscars a publié mardi une vidéo sur Instagram montrant ce qui s’est passé après qu’une créature inconnue l’ait mordue alors qu’elle était en Australie dans un article qui mentionnait également son interview pour le numéro d’avril du magazine InStyle.

«Après avoir professé mon amour des bestioles australiennes à @instylemagazine, quelqu’un m’a rapidement rappelé que j’oubliais commodément les conséquences de certaines de ces morsures ‘magiques’ …», a-t-elle sous-titré la vidéo, en référence à ce que l’acteur a dit le magazine sur les choses dans le pays qui a capturé son imagination.

«J’adore que tous les insectes et créatures vous tuent», dit McCarthy avant que la vidéo ne lui saute au lit avec des serviettes blanches sur le front et enroulées autour de ses mains et de son cou, tandis que «Pièce A» est inscrite au bas du écran.

La vidéo revient ensuite à McCarthy, qui était en Australie l’automne dernier pour tourner « Nine Perfect Strangers » pour Hulu, continuant de parler des grands aspects du pays.

«J’adore avoir vu une araignée de la taille de ma tête», dit-elle alors qu’une photo d’une araignée chasseuse éclaboussait l’écran.

«J’ai des démangeaisons!» crie-t-elle alors que la vidéo lui revient dans son lit. « Il a atteint mon visage! »

Une autre voix hors écran explique: « Elle est en prison. »

«C’est un chasseur. J’ai trouvé ça magique », dit alors McCarthy alors que la vidéo lui revient en parlant de l’araignée avant que nous la revoyions au lit.

«Assez gonflé, les gars», dit-elle tandis que «Exhibit B» clignote sur l’écran. « Bonne journée mon pote! »

McCarthy a déjà parlé de la façon dont elle avait réagi après que quelque chose l’ait mordue au milieu de la nuit pendant son voyage.

«Quatre-vingt-douze pour cent de mon corps a explosé d’une manière que je ne savais pas possible», a-t-elle déclaré à Ellen DeGeneres en novembre dernier.

«Je porte un EpiPen parce que personne ne le sait. Ils sont comme: «Ça pourrait être n’importe quoi». Tant de choses auraient pu vous faire ça. Ma lèvre était là, mon œil était comme ça et j’avais l’impression de me gratter comme un chien de chasse et ils se disent: «Ça pourrait être une chose parmi mille» », a-t-elle ajouté.