Melissa Mccarthy Fête Ses 50 Ans: Entre Slapstick Et Mélancolie

26/08/2020 21h18

Melissa McCarthy s’est fait un nom à Hollywood avec de copieux slapstick. Mais de temps en temps, elle assume également des rôles sérieux. Maintenant, elle a 50 ans.

Elle connaît les films lisses, ils sont devenus sa marque de fabrique. Mais cela peut aussi être différent. En 2019, par exemple, Melissa McCarthy est apparue dans le film mafieux “The Kitchen: Queens of Crime” en tant que femme coriace d’un gangster emprisonné. Il y a peu de rire dans le film.

Du drôle au sérieux

L’actrice américaine, qui fête ses 50 ans aujourd’hui, a également joué un rôle important dans le drame bizarre «Pouvez-vous me pardonner?» (2018). En tant qu’actrice principale, elle mime un auteur mélancolique qui est exposé comme un tricheur. Le rôle lui a valu sa deuxième nomination aux Oscars.

Aussi intéressant:

Pousser le pouvoir grâce à la nomination aux Oscars

En tant que meilleure actrice de soutien, elle était déjà dans la comédie chaotique et grotesquement sursouscrite “Bridal Alert” (2011) dans la course pour un golden boy. Même si cela n’a pas fonctionné à la fin, pour McCarthy, c’était un moment fort de sa carrière à Hollywood et lui a donné un coup de pouce. Elle a débuté dans le showbiz en tant que comédienne de stand-up à New York.

Les débuts en tant que Sookie et Molly

Pendant des années, la seule actrice de 1,57 mètre de haut, mais de poids lourd, s’est engagée sur le sujet de la «graisse drôle». Dans la série télévisée à succès “Gilmore Girls” (2000-2007), elle était la meilleure amie du personnage principal, dans la sitcom “Mike & Molly”, cependant, elle était la moitié d’un couple en surpoids à Chicago qui lutte avec des calories tous les jours A.

Le premier rôle principal

Melissa McCarthy joue souvent des femmes sûres d’elles – mais elles ne sont pas toujours réservées, amicales et courtoises – et les hommes doivent souvent s’habiller chaudement. Dans “Voll rzockt” (2013), le premier film avec elle dans un rôle principal, elle a joué un voleur d’identité effronté et un fraudeur de carte de crédit, un escroc infâme de la pire espèce. Elle maudissait dans son rôle de chauffeur de taxi, parfois frappée et ne connaissait pas non plus d’inhibitions sexuelles.

Fille dure

Toujours en 2013, McCarthy a brillé aux côtés de Sandra Bullock dans “Taffe Girls” en tant que policière coriace qui ne mâche pas ses mots. Là où c’est possible, l’herbe ne pousse plus aussi vite. Et là où elle reste coincée avec des mots, elle utilise simplement le pouvoir de son corps puissant.

Shameless avec Susan Sarandon

McCarthy a également été complètement impudique dans “Tammy – Voll abfahren”, les débuts en tant que réalisateur de son mari et collègue Ben Falcone (47 ans): avec sa grand-mère buveuse (Susan Sarandon), elle part en road trip, au cours duquel elle part en jet ski démoli, cambriolé un restaurant de restauration rapide, mis le feu à votre propre voiture et fini à une fête lesbienne. Cela ne devient pas beaucoup plus turbulent.

Beaucoup plus dans le pipeline

McCarthy a été honorée d’une étoile sur le Walk of Fame à Los Angeles en 2015 pour son travail à ce jour. Elle est mariée à Ben Falcone depuis 15 ans. Elle et lui ont deux filles, nées en 2007 et 2010. Elle va toujours bien. La base de données de films en ligne Imdb.com a annoncé un certain nombre de nouvelles productions pour un avenir proche, y compris une série.

