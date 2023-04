Melissa McCarthy dit que sa représentation d’Ursula a été inspirée par Drag Queen

Le prochain film très attendu La petite Sirène devrait sortir en salles le mois prochain. Alors que le film réinventé de Rob Marshall approche de sa date de sortie, les acteurs du film partagent quelques histoires dans les coulisses. L’un d’eux est Mélissa McCarthy, qui incarnera Ursula des temps modernes sur grand écran. L’actrice a fait la lumière sur l’inspiration derrière son interprétation d’Ursula dans le film.

Halle Bailey, Melissa McCarthy et le réalisateur Rob Marshall ont rencontré Entertainment Weekly pour discuter du film. Au cours de l’interview, McCarthy a expliqué comment elle avait abordé la représentation du méchant infâme. Elle a expliqué,

L’actrice avait l’habitude de se produire en tant que drag queen dans les clubs de New York, alors elle a saisi l’opportunité de jouer Ursula inspirée par ses performances de drag. Dit-elle,

« Il y a une drag queen qui vit en moi », a déclaré McCarthy. « Je suis toujours sur le point d’aller à plein temps avec elle… Garder l’humour, la tristesse et la nervosité d’Ursula est tout ce que je veux chez un personnage – et franchement, tout ce que je veux chez une drag queen. »

McCarthy admet en outre qu’elle est une grande fan des drag shows. Elle a ajouté,

« Je suis une grande, grande fan des spectacles de dragsters et de tout leur art et de leur divertissement », a déclaré McCarthy, notant qu’elle « allait à des spectacles depuis que je n’étais pas censée y aller ».

Alors que tout le monde a vu la représentation d’Ariel par Halle Bailey à travers les vidéos promotionnelles, selon le compositeur et acteur primé Lin-Manuel Miranda, tout le monde sera surpris de la qualité de Melissa McCarthy dans le film. Dit-elle,

« Tout le monde a vu la bande-annonce, et maintenant vous savez à quel point Halle va être bonne, parce qu’elle a l’air incroyable », a déclaré Miranda à propos de l’interprétation de « Part of Your World » par l’artiste. « Mais personne n’est prêt pour Melissa McCarthy. Elle apporte tout le délicieux camp de l’original, mais c’est aussi effrayant », ajoute Miranda. « Si c’est ta chanson préférée, tu vas être content. »