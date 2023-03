Melissa Joan Hart explique pourquoi un renouveau de Sabrina la sorcière adolescente n’aura probablement pas lieu

Nous avons obtenu un redémarrage complet avec une adaptation en série animée, mais y aura-t-il un jour un renouveau pour l’original Sabrina l’adolescente sorcière? Retour dans les années 1990, Sabrina l’adolescente sorcière était l’une des émissions de télévision les plus populaires, obtenant à un moment donné des cotes d’écoute très élevées dans le cadre de la programmation TGIF d’ ABC . Le spectacle a joué Mélissa Joan Hart en tant que sorcière titulaire avec Caroline Rhea et Beth Broderick co-vedette en tant que ses tantes de 600 ans alors qu’elles l’aident à naviguer dans ses nouveaux pouvoirs magiques. Sabrina l’adolescente sorcière durerait finalement sept saisons avant de se terminer en 2003.

Parler avec E ! Nouvelles au 90s Con ce week-end, Hart a commenté la possibilité de revisiter Sabrina l’adolescente sorcière. Elle admet qu’un redémarrage avec la distribution originale est très peu probable pour plusieurs raisons. Alors que Hart dit que le casting aimerait l’expérience, elle n’est pas si certaine que la joie se traduirait par les téléspectateurs qui regardent, étant donné les attentes que les fans auraient pour le renouveau à ce stade. En plus de cela, il y aurait tellement de « bureaucratie » impliquée que les chiffres de Hart ne valaient pas la peine, étant donné ses doutes quant à la qualité de la réception. De l’entretien:

« Non, je ne pense pas. Il y a trop de formalités administratives à traverser. Je veux dire, je pense que nous nous amuserions tous beaucoup, mais je ne pense pas que cela fasse nécessairement un bon spectacle juste parce que nous Je pense que c’est vraiment difficile de redémarrer quelque chose, faites-le intelligemment. Je pense que les gens y ont pensé trop longtemps et tout le monde a une idée de ce qu’ils veulent que ce soit, mais je ne pense pas cela rendrait jamais quelqu’un heureux. »





Les aventures effrayantes de Sabrina Crossover sont les plus proches que nous viendrons

Dans les années 1990, il y avait une adaptation en série animée de Sabrina l’adolescente sorcière. Des années plus tard, Netflix redémarrerait entièrement la série avec Aventures effrayantes de Sabrina, une nouvelle version de l’histoire inspirée à l’origine d’une série Archie Comics. Ce spectacle avait un ton complètement différent, bien que sa quatrième et dernière saison ait présenté des apparitions spéciales de Caroline Rhea et Beth Broderick en tant que variantes de Hilda et Zelda de Sabrina l’adolescente sorcière. Hart a également abordé l’émission Netflix et comment elle a apprécié à quel point elle était différente de la sienne.

« Je ne l’ai pas vraiment vu, mais il semble très différent du nôtre. J’étais heureux pour cela. Il ne pouvait pas y avoir de comparaison parce que c’était tellement différent. Le nôtre était magique, le leur était de la sorcellerie. Le leur était drame, le nôtre était une comédie. »

Sabrina l’adolescente sorcière il vaut peut-être mieux laisser dans le passé, mais le personnage vit essentiellement, car Kiernan Shipka a fait des apparitions sur Riverdale comme son incarnation de Sabrina suite à l’annulation du redémarrage de Netflix.