Melissa Benoist rejoint le casting de Masters of the Universe: Revolution dans le rôle de Teela

Mattel a annoncé que Mélissa Benoist a rejoint le casting de Kevin Smith Maîtres de l’Univers : Révolution, la nouvelle arrive juste à temps pour la Journée internationale de la femme. Le Super Girl La star exprimera l’héroïne Teela, rejoignant Chris Wood en tant que He-Man, Mark Hamill en tant que Skeletor et William Shatner dans un rôle mystérieux. Benoist remplace également Sarah Michelle Gellar en tant que voix de Teela de la saison précédente de la série animée, surnommée Maîtres de l’Univers : Révélation.





Ce projet marque également la troisième collaboration entre Benoist et Kevin Smith, qui développe Révolution pour Netflix, comme Benoist est déjà apparu dans les deux Jay et Silent Bob redémarrent et Commis III. Smith est également producteur exécutif aux côtés de Fred Soulie, Rob David et Christopher Keenan de Mattel, ainsi que de Ted Biaselli. Travailler à nouveau avec Smith a été un facteur important pour que Benoist assume le rôle de voix de Teela pour ce projet.

« J’ai sauté sur l’occasion de travailler aux côtés de mon ami Kevin Smith et de rejoindre la famille Revolution en tant qu’autre héroïne audacieuse et intrépide », a déclaré Benoist dans un communiqué. « J’ai hâte de partager la prochaine évolution de l’histoire de Teela avec les fans. »

Fred Soulie, vice-président principal et directeur général de Mattel Television, ajoute : « Dans la foulée de notre 40e anniversaire, He-Man est plus répandu que jamais dans la culture pop, c’est pourquoi nous sommes particulièrement ravis d’apporter la force qui est Melissa Benoist dans le giron. Melissa illustre déjà tous les aspects de la formidable personnalité de Teela, et nous savons qu’elle continuera à montrer le même cœur qu’elle l’a fait dans Super Girl, offrant au public une nouvelle itération d’un personnage classique synonyme de force et d’héroïsme.

À part Super GirlBenoist est également connue pour ses rôles dans les émissions Joie, Patrieet Waco. Elle produit également et devrait jouer dans la prochaine série HBO Max Les filles du bus. Benoist est déjà apparu dans des films comme Coup de fouet, Le trajet le plus longet Chiens du soleil.





L’histoire de la révélation continue dans Masters of the Universe: Revolution

Ramasser d’où Maîtres de l’Univers : Révélation laisser derrière soi, Maîtres de l’Univers : Révolution amène Teela de Benoist à faire équipe avec Musclor et le reste des Maîtres alors qu’ils « luttent pour sauver Eternia des embrouilles des ténèbres ».

Revolution est une toute nouvelle histoire qui se concentre sur la rivalité classique He-Man contre Skeletor d’une manière que le public n’a jamais vue auparavant. C’est la technologie contre la magie alors que He-Man et les guerriers héroïques affrontent les forces de Skeletor et une menace mortelle pour la planète dans le prochain chapitre épique de la bataille pour Eternia. »

Maîtres de l’Univers : Révolution fera ses débuts sur Netflix en 2024. Pour l’instant, vous pouvez diffuser Maîtres de l’Univers : Révélation sur Netflix.