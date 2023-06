Melissa Barrera sur l’attentat à la bombe dans les hauteurs au box-office : « Je l’ai pris très personnellement »

Avoir la fonctionnalité à gros budget Dans les hauteurs échouer au box-office était un point bas pour Mélissa Barrera, bien que l’expérience lui ait également appris une leçon précieuse sur Hollywood. Sorti en 2021, le drame musical a été réalisé par Jon M. Chu et écrit par Quiara Alegria Hudes, qui a écrit la comédie musicale originale avec Lin-Manuel Miranda. Situé dans le quartier de Washington Heights dans l’Upper Manhattan, le film présente un ensemble de personnages, qui comprend Barrera aux côtés d’Anthony Ramos (Transformers : le soulèvement des bêtes), Corey Hawkins (Tout droit sorti de Compton) et Leslie Grace (Fille chauve-souris).





Dans les hauteurs a attiré beaucoup d’éloges, obtenant un score de 94% chez Rotten Tomatoes. Cependant, c’était un gros perdant pour Warner Bros., car il dépassait à peine 42 millions de dollars au box-office. Il convient de noter que le film est sorti à l’époque de la pandémie, ce qui a eu un effet attendu sur le succès théâtral de ce film et de nombreux autres. Même ainsi, avec un budget de 55 millions de dollars et un seuil de rentabilité de 200 millions de dollars avec les coûts de marketing et autres pris en compte, le film était une énorme bombe au box-office.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Dans une nouvelle interview avec NME, Barrera a réfléchi sur Dans les hauteurs bombardement avec ses débuts au box-office. Elle admet qu’elle l’a pris « très personnellement » à l’époque, mais depuis, elle en est venue à voir le bon côté de la situation. Cette expérience a aidé à enseigner à Barrera une « leçon précieuse » au début de sa carrière, et elle a appris à apprécier ce qui était génial dans ce projet plutôt que de se concentrer sur les lacunes du box-office.

En relation: Bill Maher déchire Lin-Manuel Miranda pour ses excuses dans les hauteurs





Melissa Barrera était triste à propos de l’attentat à la bombe dans les hauteurs

Images de Warner Bros.

« À l’époque, je l’ai pris très personnellement », a expliqué Barrera. « Je n’en ai plus. Mais c’était mon premier grand film, tout le monde disait que ce serait un énorme succès, et cela signifiait beaucoup d’avoir un grand film de studio avec une distribution composée uniquement de personnes de couleur. les critiques étaient excellentes et le film était fantastique – j’en suis fier – mais ensuite il n’a pas bien fonctionné à cause de COVID et il est sorti simultanément sur HBO Max [now Max] quand les gens n’allaient pas au cinéma. Il y avait tellement de choses qui étaient hors de mon contrôle.

Barrera a ajouté: « Ce n’était pas un bon moment. Mais je ne le changerais pas parce que cela m’a beaucoup appris sur l’industrie. S’il était sorti et était devenu un énorme succès et que j’avais explosé et que je devenais une superstar mondiale, je Je ne sais pas si je comprendrais si bien l’industrie. Il y a tellement de choses sur lesquelles je n’ai aucun pouvoir, alors j’ai appris la leçon précieuse que je ne peux pas laisser cela tacher ou freiner mon expérience de faire un film. Ce qui compte, c’est si j’ai passé un bon moment et si je suis fier de ce que j’ai fait, et si j’en ai fait des relations durables.

Si vous voulez regarder le film, vous pouvez diffuser Dans les hauteurs sur Max.