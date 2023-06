Melissa Barrera pense que les films Scream continueront d’arriver jusqu’à ce que les fans n’en veuillent plus

À l’heure actuelle, un septième Crier le film n’a pas été officiellement annoncé, mais la star de la franchise Mélissa Barrera pense que c’est une question de temps avant que cela n’arrive. Le précédent épisode de la série, Cri VI, a été un grand succès au box-office lors de sa sortie en salles cette année. Malgré l’absence de la fille finale originale Sidney Prescott (Neve Campbell), Cri VI est devenu le premier volet de la série à dépasser les 100 millions de dollars au box-office, ce qui en fait la plus grosse source de revenus de la franchise à ce jour. Une suite semble être une évidence compte tenu de ce succès financier.





Barrera a fait ses débuts dans la franchise en tant que Sam Carpenter l’année dernière Criercontinuant à reprendre son rôle pour cette année Cri VI. Dans une récente interview (par NME), la reine des cris a réfléchi à son intégration dans la franchise, quelque chose qui lui a paru surréaliste en tant que grande fan des films précédents. Parce qu’elle a appris à ne pas baser son bonheur sur la réussite d’un film au box-office, elle est ravie de faire partie de la Crier famille même sans cela à l’esprit. Même ainsi, elle est heureuse d’être à la hausse avec ses co-stars de ce monde, comme l’explique Barrera :

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« J’adore ces films et parfois je n’arrive même pas à croire que je peux en faire partie. Mais je me sens très chanceux que Crier est sorti après Dans les hauteurs… Au Mexique, j’avais l’habitude de travailler pour travailler – mais aux États-Unis, je choisis des projets qui me passionnent terriblement. Évidemment Crier a un fandom, donc c’est incroyable d’en faire partie, mais j’ai vu l’autre côté de l’industrie. Hollywood est si extrême que vous ne pouvez pas baser votre bonheur sur le box-office. Avec Crierj’ai l’impression d’être en ascension avec un certain groupe de personnes qui vont changer l’industrie pour le mieux.

En relation: Scream: 10 personnages hérités que la franchise d’horreur devrait ramener pour Scream VII





D’autres meurtres de Ghostface sont inévitables

Primordial

Barrera n’est pas celui qui décide si Cri 7 arrive ou non, mais elle semble penser qu’un autre film est inévitable. En fait, elle pense que tant que les fans continueront à profiter Crier films, plus de suites seront faites. Si c’est vrai, nous pourrions voir beaucoup plus de films dans les années à venir, étant donné que la franchise gagne plus d’argent que jamais au box-office. Sur un septième film potentiel, Barrera dit :

« Ce serait formidable de voir où va l’histoire de Sam – il y a tellement d’endroits où elle pourrait aller et je suis ravi de voir ça. Je ne veux pas dire oui ou non à un Cri 7 film, bien qu’il semble que tant que les gens voudront des films Scream, ils continueront d’exister.

Elle a peut-être raison, mais pour l’instant, les fans devront attendre une annonce officielle pour voir ce qui va suivre avec le Crier série. Pendant ce temps, vous pouvez diffuser Cri VI​​​​​​​ sur Paramount+.