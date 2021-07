Melinda et Peter de Too Hot to Handle semblent confirmer qu’ils sortent ensemble

Melinda et Marvin sont peut-être terminés, mais il semble qu’une nouvelle romance de la saison 2 de Too Hot to Handle se soit développée.

Melinda et Peter de Too Hot to Handle saison 2 viennent de se rendre sur Instagram pour partager de nouvelles photos de couple torrides.

Trop chaud pour le manipuler la saison 2 est peut-être terminée maintenant, mais la série nous a bénis avec de nombreuses romances emblématiques. De Chase et Tabitha à Carly et Joey, il y avait de nombreux couples à soutenir cette saison. Cependant, toutes les relations ne sont pas conçues pour durer. Depuis la fin du tournage de la saison 2, Cam et Emily et Christina et Robert sont les seuls couples encore forts.

LIRE LA SUITE: Les acteurs de Too Hot To Handle révèlent les règles qu’ils ont enfreintes sans se faire attraper par Lana | 45secondes.fr se réunit

Le plus choquant, le gagnant Marvin a rompu avec Melinda, mais il semble maintenant que Melinda est passée à un autre concurrent.

Melinda et Peter de Too Hot to Handle sont-ils en couple ?

Melinda et Peter de Too Hot to Handle sont-ils en couple ? Image : Netflix, @petervigilante via Instagram

Hier (6 juillet), Melinda et Marvin ont expliqué pourquoi ils se sont séparés dans un live Instagram. L’ancien couple a révélé qu’ils avaient de nombreux arguments après le spectacle et, alors que Melinda voulait travailler dessus, Marvin n’avait aucun intérêt à le faire. Dans le livestream, Melinda a également révélé que Marvin ne lui parlait plus en dehors des médias sociaux et des conférences de presse.

Cependant, il semble que Melinda trouve maintenant l’amour ailleurs avec nul autre que son ancien Trop chaud pour le manipuler camarade de casting Peter. Melinda et Peter avaient une attraction sur la saison 2 avant que Marvin et Melinda ne deviennent un couple et ils s’embrassent même dans la série. Maintenant, le duo a partagé des photos de couple intimes sur leurs deux pages Instagram.

Melinda a posté une série de photos d’elle au lit avec Peter avec la légende : « Au moins cette fois, ce n’était pas une piqûre de moustique. » Sur les images, Melinda porte de la lingerie et entrelacée avec un Peter torse nu. Pendant ce temps, Peter a posté une photo d’eux se tenant l’un l’autre avec la légende : « Jouons à Rock Paper Scissors… »

Si ce n’était pas assez sauvage, Marvin a commenté les deux photos. Il a écrit : « Félicitations » pour le message de Melinda et « Bon travail mon pote » pour celui de Peter. Cependant, les fans ont remarqué qu’il avait également abandonné Melinda et Peter, puis les avait suivis à nouveau, il est donc possible que les photos l’aient pris au dépourvu.

Y’all Marvin n’a vraiment plus suivi Melinda et Peter, les a suivis, a laissé des commentaires salés sous leurs messages, a partagé le message de Peter sur son histoire et l’a republié et supprimé dans son flux. Tout ça et il est 5h du matin à Paris, il a besoin d’une étude de cas. 💀#TooHotTooHandle pic.twitter.com/vVWJj1Dvs8 — Alexis (@NotAgian2) 6 juillet 2021

Dans l’état actuel des choses, Melinda et Peter n’ont pas encore révélé le statut officiel de leur relation, mais tous les signes indiquent qu’ils sortent ensemble en ce moment.

LIRE LA SUITE: Too Hot To Handle: TikTok de Peter Vigilante est un énorme piège à soif

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂