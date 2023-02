Melinda Dillon, star de « A Christmas Story », et double nominée aux Oscars, est décédée

Melinda Dillion, la double nominée aux Oscars, que de nombreux fans connaissaient comme la mère de Ralphie dans « A Christmas Story », est décédée. Elle avait 83 ans.

La famille de l’acteur a annoncé dans une nécrologie publique qu’elle était décédée le 9 janvier à Los Angeles.

Le travail de Dillon en tant qu’actrice lui a valu diverses nominations.

En 1963, elle a été nominée pour le Tony Award de la meilleure performance par une actrice dans un rôle vedette pour son rôle dans la production originale de Broadway de « Qui a peur de Virginia Woolf? »

Des années plus tard, elle a remporté son premier Oscar pour le rôle de la meilleure actrice dans un second rôle en tant que Jillian Guiler – une mère dont le fils a été enlevé par des extraterrestres – dans le film de 1977 « Rencontres du troisième type » réalisé par Steven Spielberg. En 1981, elle a joué Teresa Perrone dans le thriller réalisé par Sydney Pollack « Absence of Malice » et a reçu une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice dans un second rôle.

Dillon sur une photo non datée des années 1980. Ralph Dominguez / MediaPunch/IPX

L’actrice est apparue dans d’autres films phares tout au long de sa carrière, notamment « The Prince of Tides », « How to Make an American Quilt », « Magnolia » et « To Wong Foo, merci pour tout! » Julie Newmar.

Pourtant, des générations de téléspectateurs se souviendront le mieux de l’acteur pour son rôle de Mme Parker, ou la mère de Ralphie, dans le classique des fêtes de 1983 « A Christmas Story ». Pour le film, Dillion a joué le rôle d’une femme au foyer stressée, bien que passionnée, des années 1940, qui a livré la citation emblématique du film, « Vous allez vous arracher les yeux. »