Mélenchon se dit prêt à se présenter comme candidat à l’élection présidentielle française de 2022

Le leader de la France Insoumise, Jean Luc Mélenchon, a annoncé ce dimanche qu’il n’exclut pas de proposer sa candidature aux prochaines élections présidentielles de 2022, bien qu’il la conditionne à la réalisation de 150000 partisans populaires au sein du parti.

En cas d’obtention de toutes ces signatures, ce serait la troisième fois que le chef de la gauche française apparaîtrait aux élections pour occuper l’Elysée, après celles de 2012 et 2017, où il a obtenu 11 et 19% des votes, respectivement.

« Je suis prêt et je propose ma candidature, mais je demande une nomination populaire, donc, je serais candidat si, et seulement si, j’avais obtenu 150 000 signatures de soutien », a déclaré Mélenchon lors d’une interview pour la chaîne française TF1.

« Quand tout va mal et qu’une nuit noire survient pour des gens qui ne trouvent pas leur place dans la brutalité de cette société, il faut allumer une lumière au bout du tunnel », a exprimé Mélenchon, qui aspire à réaliser, a dit une « harmonie entre les humains et la nature. «

Le leader de la France Insoumise avait déjà avancé au cours du mois d’août dernier qu’il prendrait une décision à cet égard dès l’automne, bien qu’il excluait à l’époque de se prononcer carrément, en raison de la situation causée par le coronavirus, qui en a déjà laissé davantage dans le pays. 1,8 million de cas cumulés et près de 40 500 décès.

« Je prendrai ma décision en octobre », avait-il également déclaré à la télévision française à l’époque, car le faire plus tôt, a-t-il souligné, serait « de l’indécence alors que les gens craignent pour leur travail ».

« J’ai l’impression que ce ne sera jamais le bon moment », a-t-il également déclaré la semaine dernière, coïncidant avec la réapparition de cas dans le pays et l’annonce de mesures plus restrictives par le gouvernement d’Emmanuel Macron pour empêcher encore plus la propagation. virus.

Ainsi, avec cette annonce, et en attendant que Mélenchon obtienne le soutien populaire qui a été fixé, la succession à la tête de la direction du parti semble également exclue, d’autant plus après l’une des figures qui pourrait combler cette vacance, Adrien Quatennens , Il y a quelques jours rejeté une telle possibilité.

