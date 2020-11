Mélenchon annonce sa candidature à l’élection présidentielle française de 2022

, 13 novembre () –

Le leader de la France Insoumise, Jean Luc Mélenchon, a annoncé ce jeudi sa candidature aux prochaines élections présidentielles françaises de 2022, après avoir réussi à rassembler 150000 partisans populaires au sein de son parti.

« Nous avons reçu 150 000 signatures. J’ai promis de le faire, je le fais. Je me présente à la présidence », a assuré le dirigeant politique via son compte Twitter, après avoir expliqué que ce nombre de signatures « n’est pas pris au hasard ».

L’objectif est de «créer un nouveau droit: celui du parrainage citoyen des candidats à la présidentielle», a-t-il ajouté, tout en expliquant qu’ils ont présenté un projet de loi à ce sujet.

Après avoir annoncé sa candidature, et à travers son compte rendu sur le réseau social susmentionné, Mélenchon a fait allusion à certaines des mesures qui figureront dans son programme et s’est penché sur certaines des questions les plus pertinentes de l’agenda politique français, dont l’islamophobie et gestion de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus.

Après avoir rendu publique sa candidature, Mélenchon a participé à une émission sur la chaîne de télévision BFM TV dans laquelle il a assuré que sa première étape pour gagner les élections de 2022 serait «d’éradiquer la pauvreté». « Nous sommes un grand pays. Riche. Je ne veux pas voir plus d’enfants, plus de gens mourir dans les rues à cause de la pauvreté. »

De même, l’objectif a été fixé de « rétablir la confiance entre le peuple et les institutions. Il doit y avoir une confiance totale dans la justice et la police. Une société démocratique ne peut pas vivre sans le libre consentement de l’autorité », at-il souligné.

En tant que président du pays, a-t-il souligné, « je ne tolérerai pas que neuf milliardaires détiennent 90% des médias. Certains groupes importants seront démantelés ».

Enfin, il s’est prononcé pour « quitter les traités européens parce qu’ils nous empêchent d’agir. Il ne s’agit pas d’être contre l’Europe, mais en faveur de la souveraineté des peuples, qui pour le moment se déroule dans le cadre de des nations. «

Cependant, l’annonce de Mélenchon n’a pas été très bien accueillie par les secteurs de la gauche française, qui ont indiqué qu’ils préféreraient une alliance avec les Verts pour affronter Macron. « Mélenchon a prolongé le tapis rouge à Macron », a déclaré en ce sens le chef du Parti socialiste, Olivier Faure.

Ce sera la troisième fois que le leader de la gauche française se présentera aux élections pour occuper l’Elysée, après celles de 2012 et 2017, où il obtint respectivement 11 et 19% des voix.

