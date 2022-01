Melanie Lynskey dit qu’elle a été honteuse sur le tournage des Yellowjackets

Il semble que les Yellowjackets se soutiennent mutuellement, même hors écran. Récemment, bien-aimé Vestes jaunes La star Melanie Lynskey a révélé qu’elle avait été humiliée par un membre du personnel sur le tournage du drame à succès de Showtime. Cependant, elle a ajouté que ses collègues n’avaient pas tardé à la prendre à ses côtés dans toute cette épreuve.

Melanie Lynskey est une actrice préférée des fans de la série Showtime, où elle joue la version 2021 du personnage de Shauna (dont la version 1996 est interprétée par Sophie Nelisse). Lors d’une interview avec Rolling Stone Magazine, Lynskey a partagé l’incident qui a causé tout le buzz parmi les fans ainsi que l’équipe de production. Apparemment, un membre de l’équipe de production de l’émission à succès lui a demandé comment elle prévoyait de perdre du poids.

Après l’incident, les co-vedettes de Lynskey, Tawny Cypress, Christina Ricci et Juliette Lewis, ont immédiatement pris sa défense, Lewis écrivant une lettre au Vestes jaunes producteurs. L’actrice a ajouté qu’elle avait également vu cette critique en ligne, certains contestant une histoire récente qui voyait son personnage dans une liaison avec Adam, un jeune artiste mystérieux joué par Peter Gadiot.

Je suis juste comme, ‘Wow, vraiment? C’est là où les gens pensent, que le plus important c’est d’être mince ou jeune…

C’était vraiment important pour moi pour [Shauna] de ne jamais faire de commentaires sur mon corps, de ne pas me faire mettre une robe et dire : « J’aimerais avoir l’air un peu mieux. J’ai trouvé important que ce personnage soit juste à l’aise et sexuel et qu’il n’y pense pas ou n’en parle pas, parce que je veux que les femmes puissent le regarder et se dire : ‘Wow, elle me ressemble et personne ne dit que c’est la grosse’. Cette représentation est importante.