Melanie Lynskey a failli refuser le rôle des Yellowjackets

Il est difficile d’imaginer le drame de Showtime Vestes jaunes sans Melanie Lynskey comme Shauna. Mais l’actrice a récemment révélé qu’elle avait presque appuyé sur « passer » pour le rôle lorsqu’il lui a été initialement proposé. Alors que Sophie Nélisse a fait passer la version 1996 du personnage au statut d’icône, il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre comme la version 2021 du personnage.

Cela a été largement reconnu comme la bonne décision de la part des créateurs de la série, car ils auraient également pu faire jouer Nélisse dans l’ancienne version du personnage, mais ils ont choisi d’aller avec une actrice différente pour le rôle, établissant les changements subtils un personne subit dans son cœur même au fil du temps. Bien que Lynskey ne dépeigne pas une Shauna entièrement différente, elle établit certainement la croissance que le personnage a subie. En fait, le spectacle suit un appariement similaire pour tous les personnages communs aux événements de 1996 et 2021.

Cependant, dans un récent épisode de Collider Ladies Night, elle a raconté comment elle avait presque refusé cette opportunité, ce qui aurait pu être vraiment décevant pour les fans. Elle commence par dire comment le rôle avait atterri entre ses mains après que certains acteurs l’aient vraisemblablement refusé.

Je suis sûr qu’ils l’ont offert à 12 personnes avant moi. Habituellement, le cas est que quelqu’un l’a transmis, alors merci à cette personne qui n’a pas vu à quel point c’était génial. Mais c’est généralement le cas. Je ne suis généralement pas le premier sur la liste…

Mais ça m’est venu à l’esprit, je faisais Mrs America, j’avais un nouveau-né, j’étais épuisée et j’ai dû dire à mon agent : ‘Je ne veux pas travailler. Je ne peux pas. C’est trop dur. J’ai l’impression de devenir fou. Et elle a dit : ‘Eh bien, une offre vient d’arriver pour un pilote. Lisez-le et je passerai respectueusement. Et puis je l’ai lu et je me suis dit: ‘Eh bien, merde. Eh bien, maintenant je dois le faire. Et elle m’a dit : ‘Tu es sûr ? Vous venez de me dire que vous ne voulez rien faire. Et j’ai dit: ‘Non, je suis sûr. Laissez-moi leur parler. S’ils ont l’air de psychopathes, je dirai non. Mais ils étaient géniaux. J’ai parlé à Ashley [Lyle] et Bart [Nickerson], les créateurs de la série, et Karyn Kusama qui a réalisé le pilote et Drew [Comins], l’un des producteurs, et ils étaient tous si géniaux.