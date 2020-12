Un autre jour, un autre scandale de Noël Melania Trump.

Seulement cette fois, ce n’est pas ce que Melania a dit à propos de Noël à la Maison Blanche ou des décorations qu’elle a choisies (bien que cela ne soit jamais un sujet de conversation sur Noël à la Maison Blanche?) – Cela a à voir avec elle et celle de Donald Trump Portrait de Noël.

Les utilisateurs des médias sociaux du monde entier ont parlé du portrait du couple, qui a été publié le dimanche 20 décembre, et ce n’est pas parce que Donald et Melania Trump portent des tenues assorties.

Au lieu de cela, les utilisateurs de médias sociaux sont obsédés par le fait que la photo semble fausse, et certains vont jusqu’à dire que Melania Trump a été complètement photographiée dans le portrait.

Melania Trump a-t-elle été photographiée dans le portrait de Noël de la Maison Blanche?

Jetons un coup d’œil à ce que les utilisateurs de médias sociaux disent à propos de la carte de Noël de la Maison Blanche et à ce qu’un expert en photo a conclu à propos du portrait potentiellement photographié.

Le portrait de Noël de Donald et Melania Trump est leur dernier.

Bien que le couple n’ait pas posé pour un portrait de Noël l’année dernière, puisque ce sont leurs dernières vacances à la Maison Blanche, il semble que les Trump aient pensé qu’ils devraient avoir un dernier souvenir de vacances avant que Joe Biden et son administration ne prennent le relais.

Un expert en photo a analysé le portrait et pense qu’il est totalement faux.

David Mager, un expert en photo de la New York Film Academy, dit que le plus grand signe «révélateur» que le portrait est photographié est qu’il n’y a pas d ‘«ombre de contact» entre Donald et Melania.

«Une ombre de contact, c’est quand deux objets se touchent réellement dans la vraie vie», explique-t-il. « Je m’attendrais donc à voir une ombre de contact sous les pieds là où les chaussures touchent réellement le tapis rouge et cela me manque. »

Mager a ensuite ajouté que Donald et Melania ressemblaient tous deux à des «découpes en papier» dans le portrait:

« Il y a définitivement cette impression de papier découpé à la racine des cheveux pour tous les deux, surtout avec la première dame. Ce que vous remarquez, si vous zoomez de près, il n’y a vraiment aucun contact entre son bras et sa veste. Vous vous attendriez à voir une sorte de pression où deux choses se poussent l’une contre l’autre, même une petite ondulation dans le tissu ou quelque chose du genre.

Les utilisateurs des réseaux sociaux pensent que le portrait est complètement retouché.

Parallèlement aux soupçons de Mager sur le photoshop, les utilisateurs des médias sociaux pensent également que Donald Trump et Melania Trump ont été totalement coupés d’autres images et collés dans le portrait de Noël de la Maison Blanche.

« La carte de Noël de Melania est photoshoppée avec une vieille photo @realdonaldtrump », a déclaré un utilisateur de Twitter, tandis qu’un autre a déclaré: « Je pourrais dire immédiatement qu’elle a été photoshoppée, merci d’avoir trouvé l’original! »

Si vous comparez les deux photos ci-dessus, Trump semble étrangement similaire sur les deux images.

«Nous savons tous que Trump n’est« pas tout là », mais dans ce cas, il n’y est pas du tout. Trump aime tellement Noël qu’il doit être photographié dans sa propre carte de Noël », a plaisanté un utilisateur de Twitter, tandis qu’un autre a écrit:« Whoa, cet échec de Photoshop est irréel. Vous mentez même sur une carte de Noël! Sheesh, janvier ne peut pas venir assez tôt.

Et alors que de nombreux utilisateurs de médias sociaux étaient occupés à signaler l’échec de Photoshop de la Maison Blanche, d’autres n’étaient pas aussi préoccupés, étant donné l’état actuel du pays.

« Bruh, je viens de regarder des gens de @InsideEdition parler de la façon dont la carte de Noël @WhiteHouse pourrait être photoshoppée », a écrit un utilisateur de Twitter. «Ils avaient un gars derrière un ordinateur analysant les atouts [sic] pieds et trucs [skull]. On s’en fout? Nous avons une pandémie mondiale en cours, pourquoi ne pas faire des vidéos à ce sujet. »

